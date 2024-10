Vrijdag bewolkt met later een spatje regen

Foto: Joris van Tweel

Vrijdag is het bewolkt en in de loop van de dag valt er lokaal een spatje lichte regen. Het wordt 15 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4.

Door: Johan Kamphuis

In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur rond de 10 graden. Zaterdag is er veel bewolking maar kan het ook af en toe even opklaren. Vooral later op de dag kunnen de opklaringen wat breder worden. Met een zwakke noordoostenwind stroomt minder zachte lucht ons gebied binnen, het wordt 10 graden. In de nacht minima dalend tot dichtbij het vriespunt en kans op grondvorst.

Zondag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Het wordt 9 graden bij een zwakke oostenwind. In de nacht minima rond het vriespunt en dus kans op een graad vorst. Maandag en dinsdag is het droog en wordt het 10 graden. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af en in de nachten schommelt de temperatuur dichtbij het vriespunt.