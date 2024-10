Voorstel voor nieuwe ringweg ten westen van Stad is voorbarig: “Wij zitten anders in de wedstrijd”

Foto: Google Maps

Het voorstel om een nieuwe ringweg ten westen van de stad aan te leggen, waardoor de huidige westelijke ringweg een stadsweg kan worden, is voorbarig. Volgens wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen zit het college anders in de wedstrijd.

De fractie van de Partij voor het Noorden had met steun van Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV een motie ingediend om hier onderzoek naar te doen. Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Aan de Friesestraatweg 175 gaat er een nieuw appartementencomplex gebouwd worden. Het is een mooie kraal aan de ketting van de Reitdiepzone. Een aantrekkelijk woongebied opgesloten tussen de westelijke ringweg en het Reitdiep. Ring West ontwikkelt zich steeds meer als een halve snelweg door de stad waar de verkeersintensiviteit toe neemt. Naast autoverkeer gaat het ook om veel vrachtwagens.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Minder fijnstof en gezonder”

Van der Laan: “Over het aanpassen van de westelijke ringweg wordt al tien jaar gesproken zonder dat er een duidelijke stip op de horizon staat. Dat geldt ook voor de N355, de weg van Zuidhorn naar de stad. Tien jaar geleden is door de provincie vastgesteld dat er aanpassingen aan deze weg gedaan zouden moeten worden, maar dat is nog altijd niet uitgevoerd. Het gevolg is dagelijks lange files vanuit Zuidhorn. De komende jaren gaan we in het gebied van de westelijke ringweg 11.000 huizen bouwen. Waar er bij de zuidelijke ringweg geen alternatieve routes waren, is dat hier wel mogelijk. Een geheel nieuwe ringweg zou alles en iedereen helpen. Waarbij vooral het vrachtverkeer uit de stad gaat, er minder fijnstof neerdaalt en het gezonder wordt.”

Tom Rustebiel (D66): “Een nieuwe weg zorgt niet voor minder verkeer op de huidige ringweg”

D66 is blij dat het onderwerp op tafel wordt gelegd. Toch is Tom Rustebiel sceptisch: “Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het aanleggen van een nieuwe weg tussen Leek en Aduard niet voor minder verkeer zorgt op de huidige ringweg. Ondertussen weet ik ook dat uw partij natuur hoog in het vaandel heeft staan. Wilt u het landschap doorsnijden voor extra asfalt?” Van der Laan: “In ons voorstel gaat het niet over waar het tracé moet liggen. Het gaat mijn partij om het vrachtverkeer dat enorm vervuilend is en de stad niet als eindbestemming heeft. Kunnen we deze voertuigen niet buiten de stad houden? Wellicht kunnen we wat van Leeuwarden leren waar De Haak zorgt voor een goede verbinding richting Harlingen.”

Leendert van der Laan: “Voor het ondertunnelen ontbreekt deugdelijke financiering”

Er zijn ook andere redenen waarom de discussie gerechtvaardigd is. Bij de plannen voor de bouw van een nieuw appartementencomplex hebben GGD en Veiligheidsregio geadviseerd dat er minimaal vijftig meter tussen het gebouw en de ringweg moet zitten. Men is namelijk bang voor ongelukken met gevaarlijke stoffen op de ringweg. Daarnaast denkt men dat de nieuwe bewoners last krijgen van fijnstof en geluidsoverlast. De vijftig meter is echter onhaalbaar omdat de ruimte beperkt is. Om de situatie aan te pakken wordt nagedacht over het ondertunnelen van de westelijke ringweg. Van der Laan: “Voor dat hele plan is geen deugdelijke financiering. Er wordt uitgegaan van een bedrag van 274 miljoen euro terwijl specialisten zeggen dat 1 miljard nog niet voldoende is. Grote vraag is ook of de provincie, na het debacle van de zuidelijke ringweg, zich opnieuw gaat wagen aan het ondertunnelen, waarbij wij verwachten dat volledig ondertunnelen nooit zal gebeuren.”

Rico Tjepkema (PvdA): “We kunnen ook de schouders er onder zetten”

Rico Tjepkema van de PvdA begrijpt niet waarom de Partij voor het Noorden nu met een voorstel komt: “We zitten al een hele tijd in een traject, er liggen al mooie plannen. We kunnen ook zeggen dat we samen met alle partners de schouders er onder zetten om het geld hier naartoe te krijgen om de huidige ringweg aan te pakken.” Van der Laan: “In 2015 is het aanpakken van de N355 al vastgesteld. Er is niks gebeurd behalve het plaatsen van stoplichten bij Slaperstil. Wij zien de stip op de horizon niet. Ondertussen stapelen de problemen zich op. Het fijnstof zien we letterlijk neerdwalen. Mensen in omliggende flats kunnen al jarenlang niet meer buiten zitten. Daarom stellen wij voor om van de huidige ring west een stadsweg te maken, stoplicht vrij, waar je 50 kilometer per uur mag rijden. Daarmee kunnen we het fijnstof verminderen.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Meer asfalt is toch meer fijnstof?”

Daar heeft de Partij voor de Dieren zijn bedenkingen bij. Bart Hekkema: “Het bevorderen van de luchtkwaliteit daar kunnen wij het alleen maar eens mee zijn. Maar als je de huidige weg aan gaat pakken er komt nog een extra weg bij. Dan is er toch alleen maar meer fijnstof dat uitgestoten wordt?” Van der Laan: “Dat zal blijven. Alleen niet meer op een plek waar 30.000 mensen wonen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Wij zitten anders in de wedstrijd”

Wethouder Van Niejenhuis ontraadt het voorstel: “Wij hebben van deze gemeenteraad een andere opdracht gekregen. Dat is om samen met de gemeente Westerkwartier, de provincie en het Rijk met een MIRT-verkenning aan de slag te gaan waarbij er lijntjes worden gelegd richting investeren. Wij zitten anders in de wedstrijd. Ook betwijfelen we de argumenten die genoemd worden. Tachtig procent van het verkeer op de westelijke ringweg heeft de stad als bestemming. Het aandeel vrachtverkeer is laag en daarmee is ook de impact laag. Wel wil ik voorstellen om binnenkort een vergadering te beleggen over de westelijke ringweg en de voortgang ervan.”

Daar gaat de Partij voor het Noorden mee akkoord waarop de motie wordt aangehouden. Dit betekent dat het op tafel blijft liggen en mogelijk in de toekomst een vervolg gaat krijgen.