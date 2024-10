‘Voorkom huilen, kom ruilen’ tijdens cadeauruilbeurs

Foto: PxHere.com

Het is menig Stadjer weleens overkomen: je krijgt een cadeau waar je eigenlijk niet zo blij mee bent. Misschien krijg je het cadeau dubbel of het is gewoon niks voor jou. Zes buurthuizen in de de gemeente hebben de handen ineen geslagen om je toch aan iets leuks te hebben: de cadeauruilbeurs.

Zes buurcentra in de gemeente nemen deel aan de actie: buurtcentrum Oranjewijk, Het Floreshuis, BSV Oosterpoort, Dorpshuis Hoogkerk, Dorpshuis Ten Boer en De Mellenhorst Haren.

Hoe werkt het?

De beurs is opgesplitst in twee momenten: het inlevermoment en de ruilbeurs. Bij het inleveren van je cadeau krijg je een bonnetje, waarmee je vervolgens tijdens het ruilbeurs iets kunt uitzoeken.

Het verschilt per buurthuis wanneer het inlevermoment en de ruilbeurs plaatsvinden. Op de website van de organisatie kun je de tijden en meer informatie vinden.