Voorbereidingen verhuizing monumentale boom in Haren in volle gang

Foto: Rieks Oijnhausen

In Haren waren dinsdag de voorbereidingen op de verhuizing van de monumentale Zuileik in volle gang. Woensdag vindt de daadwerkelijke verplaatsing plaats.

De boom staat op dit moment tussen het spoor en de bushalte bij het treinstation, maar de boom kan niet langer op deze plek blijven staan. Omdat het om een monumentale boom gaat is er gezocht naar een nieuwe plek. Deze plek is gevonden aan de Molenkampsteeg, ongeveer een kilometer verderop. Een nieuwsfotograaf vertelt dat kraanmachines de boom dinsdag al hebben uitgegraven.

Ook zijn er andere voorbereidende werkzaamheden verricht zoals het tijdelijk weghalen van straatverlichting en straatnaamborden. Op deze manier is het mogelijk om de Zuileik liggend te vervoeren naar de nieuwe plek. De Zuileik wordt ook wel de Piramide-eik genoemd. Dit omdat de boom groeit in een piramide-achtige kroon. In mei krijgt de boom geelgroene katjes. De herfstkleur van het blad is talrijk en niet echt te voorspellen welke kleur het wordt. Daarmee is het een boom die verrast.