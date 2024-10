Verbindingsboog van Ring-Zuid naar Ring-Oost twee nachten afgesloten

Foto via Aanpak Ring-Zuid

De verbindingsboog tussen de zuidelijke en oostelijke ringweg is woensdag- en donderdagnacht afgesloten. Het verkeer moet dan een rondje maken over de rotondes bij de afrit naar Meerstad.

De afsluiting is nodig, stelt Aanpak Ring-Zuid, om een aantal details af te werken na de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg.

Zowel in de nacht van woensdagavond 23 oktober als in de nacht van donderdagavond 24 oktober begint de afsluiting om 20.00 uur en duurt tot de volgende morgen 6.00 uur. De toerit naar de zuidelijke ringweg vanaf de Kielerbocht is dan ook afgesloten.