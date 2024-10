Vier Groningse fatbikers op Spoedeisende Hulp tijdens speciale ‘meetweek’

Foto: Patrick Wind, 112groningen

In Groningen vonden in de eerste week van oktober negentien ongevallen plaats met e-bikes en vier met fatbikes. Daarmee kende de provincie het hoogste aantal ongelukken in Noord-Nederland, zo blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL.

In vergelijking met andere provincies valt het aantal fatbike-ongevallen in Groningen mee. In de niet-Randstedelijke provincies waren er aanzienlijk meer ongevallen met e-bikes dan met fatbikes. Met name in Noord-Holland vond in verhouding tot e-bikes en andere fietsen een relatief groot aantal fatbike-ongevallen plaats (44 procent), ook na correctie voor verschillen in bevolkingsaantallen per provincie.

In totaal kwamen tijdens de meetweek landelijk 1.291 mensen door fietsongevallen op de spoedeisende hulp (SEH), waarvan 96 door fatbikes en 480 door e-bikes. Ongevallen met fatbikes leidden vaker tot ziekenhuisopname: 22 procent van de fatbike-ongevallen was ernstiger dan die met andere fietstypes, waaronder e-bikes.

VeiligheidNL benadrukt de urgentie van maatregelen, vooral gezien het grote aandeel jonge slachtoffers op fatbikes en e-bikes. Zo behoorde bijna de helft van de fatbike-slachtoffers tot de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar. “De resultaten van de meetweek laten zien dat de fatbike-problematiek groter is dan verwacht”, vertelt Martijntje Bakker, directeur van VeiligheidNL. “Ook verdeelt de problematiek zich niet representatief over het hele land. De uitkomsten onderstrepen de noodzaak voor maatregelen om deze negatieve trend te keren.”