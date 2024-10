Veel belangstelling voor presentatie Groninger Scheurkalender

Foto: Groninger Scheurkalender

In Veendam wordt komende woensdag de negende editie van de Groninger Scheurkalender gepresenteerd. De organisatie achter de kalender laat weten dat de belangstelling voor deze presentatie overweldigend is.

“Alle inzenders wiens foto is opgenomen in de scheurkalender hebben inmiddels allemaal een persoonlijke uitnodiging ontvangen”, laat Hent Hamming weten. “De presentatie vindt plaats in het Theater van Beresteyn. Binnen twee dagen was het theater volledig uitverkocht. Daarom is er sprake van een lange wachtlijst.” De Groninger Scheurkalender verscheen voor het eerst in 2015. Vorig jaar werd er geen uitgave uitgebracht, maar dit jaar werden mensen weer opgeroepen om foto’s in te sturen van datgene wat men raakt of blij maakt in de provincie.

Uiteindelijk werden er tot augustus 2.500 foto’s ingestuurd. Daarvan hebben er 320 een plek gekregen in de kalender. De kalender wordt dit jaar uitgegeven door Groningen GIST. Deze stichting is onlangs opgericht en houdt zich naast de uitgave bezig met allerlei activiteiten, zoals een expositie van vijftig bijzondere inzendingen uit de afgelopen jaren. Na de officiële presentatie woensdag is de Groninger Scheurkalender bij de meeste boekwinkels in de gemeente te koop.