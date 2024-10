Van Hasseltschool krijgt les over het hergebruik van oude kleding

De gemeente Groningen wil in 2030 afvalvrij zijn. Om deze reden krijgen verschillende scholen in Groningen les over het hergebruik van textiel. De aftrap van deze lessen vond donderdagochtend plaats op de Van Hasseltschool in Vinkhuizen. Loco-kinderburgemeester Doris en wethouder Mirjam Wijnja openden de les met een speech.

De ochtend begon met een praatje van Mirjam Wijnja, die aan de kinderen vertelde hoe belangrijk het is om kleding goed te recyclen. Daarna nam loco-kinderburgemeester Doris het woord. Zij had een tasje meegenomen dat ze zelf had gemaakt van een oud shirt en een deken, die haar moeder had gemaakt van haar oude babykleertjes. Deze presenteerde de loco-kinderburgemeester aan de klas. “Als je textiel hergebruikt, dan doe je iets goeds voor de natuur, en dat is ook waar ik voor sta,” aldus Doris.

Na deze opening begon de les. De leerlingen kregen uitleg over de verschillende soorten textiel, de functie van kleding, welke textiel goed is voor de natuur en welke niet. De les werd gegeven door Kars Ottens van het Stadsbeheer van de gemeente Groningen. Vol enthousiasme beantwoordde hij de vele vragen van de kinderen en gaf hij tal van opties over wat de leerlingen met hun oude textiel kunnen doen. “Mijn dochter koopt haar kleding via Vinted. Dan koopt ze een trui voor bijvoorbeeld 30 euro, en een jaar later, als ze de trui niet meer draagt, verkoopt ze het voor dezelfde prijs weer. Dan heeft ze de trui een jaar lang gratis in bezit gehad,” is een van de anekdotes die Ottens vertelt aan de leerlingen.

Ottens vertelt de kinderen over de schadelijkheid van fast- en superfast-fashion voor het milieu. “Mijn trui is van Shein!” roept een van de kinderen. “Dat is een mooie trui, inderdaad, maar kijk maar eens naar het label welke soorten textiel ervoor zijn gebruikt,” reageert Ottens. Het blijkt een trui te zijn die bestaat uit drie verschillende soorten textiel; deze kan volgens hem dus niet meer gerecycled worden. Vervolgens laat hij een filmpje zien van bulten niet-gerecyclede kleding in de woestijn van Chili. Het filmpje maakt zichtbaar indruk op de leerlingen. “Ik wist niet dat er zulke grote bulten kleding in de woestijn lagen. Dat heb ik wel geleerd vandaag,” laat een van de leerlingen na afloop weten.