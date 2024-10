Van der Valk Hotel Hoogkerk gaat flink uitbreiden

Het Van der Valk hotel langs de A7 bij Hoogkerk breidt de komende maanden fors uit. Er komen 65 hotelkamers bij, drie (thema)suites en acht multifunctionele zalen.

De zalen kunnen gecombineerd worden tot één grote ruimte met een capaciteit van 450 personen. Bovendien wordt de brasserie uitgebreid met een nieuwe hotelbar. Ook komt er een spa & wellness ruimte met onder meer een zwembad, sauna en Turks stoombad. Tenslotte wordt ook het terras vernieuwd.

De uitbreidingsplannen voor het hotel, dat in 2017 werd geopend, lagen er al eerder, maar die moesten door de coronapandemie worden uitgesteld. De bouw is inmiddels in volle gang en de opening van de nieuwe faciliteiten wordt verwacht op 1 september volgend jaar.