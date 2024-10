Universiteitsraad wil in de toekomst anoniem kunnen stemmen

Foto: JoachimKohlerBremen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44231205

De Universiteitsraad wil dat stemmingen in de toekomst anoniem kunnen gaan verlopen. Op deze manier wil men conflicten tussen raadsleden en leidinggevenden voorkomen. Dat meldt de Ukrant.

De Universiteitsraad vertegenwoordigt medewerkers en studenten. Een belangrijke taak is het controleren van het College van Bestuur. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over onderwerpen als onderwijskwaliteit en nieuwe gebouwen. Op de RUG bestaat de raad uit 24 leden: twaalf studenten en twaalf personeelsleden. Dit kan tot problemen leiden als de mening tussen een raadslid en diens leidinggevende, die ook in de raad zit, niet dezelfde is.

Naamswijziging

Op dit moment wordt er openlijk of hoofdelijk gestemd. Daarmee is duidelijk wie ergens voor of tegen is. Afgelopen voorjaar zorgde dit voor een probleem bij de discussie over de naamswijziging van de Faculteit der Letteren. Deze discussie moest daarom achter gesloten deuren worden behandeld. Een mogelijkheid om anoniem te kunnen stemmen had de discussie een opener karakter gegeven. De naamswijziging ging uiteindelijk niet door. Wat de achtergrond hiervan is, is onbekend omdat het vertrouwelijk is behandeld.

Alleen in bijzondere gevallen

De komende periode gaat er onderzoek gedaan worden wat er gewijzigd moet worden om anoniem stemmen toe te kunnen voegen aan de gereedschapskist van de Universiteitsraad. De bedoeling is dat het middel alleen ingezet gaat worden in bijzondere gevallen waarbij er een goede onderbouwing wordt gegeven.