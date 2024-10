UB doet onderzoek naar ‘hack’ in reserveringssysteem studieplekken

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Universiteitsbibliotheek doet onderzoek hoe het reserveringssysteem voor studieplekken in de toekomst beter ingezet kan worden. Nu worden er plekken geclaimd waar echter niemand voor op komt dagen. Daar schrijft de UKrant dinsdag over.

Om wachtrijen voor studieplekken te voorkomen is er een reserveringssysteem ingevoerd. Wie een reservering maakt moet in de bibliotheek fysiek inchecken door een QR-code op de tafel te scannen. Deze handeling zou misbruik moeten voorkomen. Maar volgens de UKrant omzeilen veel studenten dit systeem. Via de website van de UB is het namelijk ook mogelijk om je aan te melden. Je krijgt dan een mailtje toegestuurd met een code waarbij je je in kunt checken. Het gevolg is dat er plekken bezet worden gehouden waarbij uiteindelijk de gebruiker niet op komt dagen.

Studenten die het niet gelukt is om een reservering te maken zorgen dat ze ’s ochtends om 09.00 uur in de bibliotheek zijn. In het systeem staan dan alle studieplekken op rood, maar er is vrijwel niemand aanwezig. Men gaat dan op goed geluk maar ergens zitten in de hoop dat ze niet weggestuurd worden. Omgekeerd gebeurt ook. Studenten die wel van hun gereserveerde studieplekken gebruik maken, treffen na het drinken van een kopje koffie situaties aan waarbij hun plekken ineens bezet zijn. Met ‘wegsturen’ moet dit vervolgens in goede banen worden geleid.

De Universiteitsbibliotheek zegt op de hoogte te zijn van de problemen. Men onderzoekt hoe dit in de toekomst beter geregeld kan worden.