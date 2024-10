Tweehonderd zieke essenbomen moeten voor komende zomer tegen de vlakte

Foto: Boomwachters Groningen

Voor het broedseizoen van volgend jaar moeten er ruim tweehonderd essenbomen worden gekapt in Groningen. Dat valt mee, want na een eerste raming werd gevreesd dat bijna zevenhonderd van de 13.365 essenbomen in de gemeente tegen de vlakte moesten.

De zeshonderd bomen, die na een eerste inspectieronde werden aangemerkt om gekapt te worden, vertonen allemaal tekenen van ‘essenbladsterfte’, een ziekte die wordt veroorzaakt door een invasieve Aziatische schimmel. Ook staan ze op plekken waar mogelijk een risico bestaat voor de omgeving, bijvoorbeeld wanneer een dode boom omvalt of grote takken verliest wanneer de boom afsterft.

Deze eerste inspectie werd vorig jaar uitgevoerd. In de zomer keek een speciaal onderzoeksbureau nog een keer naar de bomen. Daaruit bleek dat ruim vierhonderdvijftig van de bomen die op de kaplijst stonden (voorlopig) kunnen blijven staan, al dan niet met een flinke snoeibeurt.

Maar voor tweehonderd essen is de gemeente is het echt te laat. Zij gaan de komende winterperiode tegen de grond. Alleen als er beschermde planten of dieren in het geding komen door de kap, kan het zijn dat een boom blijft staan. Voor elke es die moet wijken, plant de gemeente een nieuwe boom terug. Dat kan niet altijd op dezelfde plek, dus soms wordt de gekapte boom op een andere locatie vervangen.

De gemeente houdt een speciale bomenkaart bij van de gemeente, waarop binnenkort te zien is welke bomen gekapt gaan worden.