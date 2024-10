Tot en met zaterdagochtend kans op dichte mist; zacht weekend met zon maar ook wat neerslag

Foto: Henk Ellérie

Het weekend wordt, net als de afgelopen dagen, zacht voor de tijd van het jaar. Zaterdag en zondag kennen een mix van opklaringen, bewolking en kans op wat regen. Weerman Johan Kamphuis begint zijn weersvoorspelling voor de komende dagen echter met een waarschuwing: tot en met zaterdagochtend kan het erg mistig worden in Groningen.

Door Johan Kamphuis

Zo’n waarschuwing voor de kans op dichte mist en mistbanken, vrijdagnacht en zaterdagochtend, lijkt me wel op zijn plaats. Het zicht kan lokaal teruglopen tot minder dan 50 meter.

In de loop van zaterdagochtend lost de (lokale) mist op. Verder is er veel bewolking met vooral in de ochtend af en toe wat lichte regen. In Zaterdagmiddag is het vaak droog met later mogelijk een spatje regen maar kan het ook even opklaren. Het wordt 15 of 16 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind, windkracht 3.

Zondag is er eerst geregeld zon maar neemt de bewolking toe. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 16 of 17 graden. Er waait een matige zuidenwind, windkracht 3 tot 4.

Maandag is het bewolkt en kan er af en toe regen vallen, vooral later op de dag. Het wordt 16 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dinsdag tot en met donderdag is het droog, is er geregeld zon en wordt het overdag 15 of 16 graden bij een matige oostenwind.