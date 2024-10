Toerit ringweg vanaf Europaweg vrijdagavond afgesloten; ook komende week stremmingen

Alternatieve routes in het groen. Foto: Aanpak Ring Zuid

De toerit van de verdiepte ligging vanaf de Europaweg gaat vrijdagavond 20:00 tot maandag 28 oktober 06:00 uur dicht. Dit gebeurt ook meerdere avonden en nachten komende week. De stremming is vanwege werkzaamheden verderop bij de A28.

In de verdiepte ligging gaan twee rijstroken richting Assen dicht. In het weekend worden daar groenschermen geplaatst.

Alternatieve routes

Tijdens de afsluiting kan autoverkeer vanuit het centrum via de Sontweg en de rotonde verderop aan de Bornholmstraat de ringweg op. Verkeer dat de stad binnenrijdt vanuit de richting Zuidbroek kan via de Herningweg, de Bornholmstraat en dan via de rotonde de ringweg op.

Komende week

De toerit is komende week ook drie nachten afgesloten. Dit geldt van maandag 28 oktober 22:00 uur tot dinsdag 29 oktober 6:00 uur, van dinsdag 29 oktober 22:00 uur tot woensdag 30 oktober 6:00 uur en van woensdag 30 oktober 22:00 uur tot donderdag 31 oktober 6:00 uur.