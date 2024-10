Toename van woningvoorraad in provincie Groningen blijft achter

Foto: Joris van Tweel

In de provincie Groningen zijn er in de eerste acht maanden van dit jaar 818 woningen bijgekomen. Dit betekent een stijging van 0,28 procent in de totale woningvoorraad, die nu 293.630 woningen telt. Ondanks deze groei is het aantal nieuwe woningen dit jaar flink gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Dit blijkt uit een analyse van VvE-beheerder Parel Beheer, gebaseerd op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de eerste acht maanden van dit jaar.

De afgelopen vijf jaar varieerde de toename van de woningvoorraad sterk. In 2020 kwamen er 2.642 woningen bij, terwijl dit aantal in 2024 met 818 woningen veel lager ligt. Per 100.000 inwoners zijn er in Groningen 136 woningen toegevoegd, wat aanzienlijk minder is dan het landelijke gemiddelde van 243 woningen. Het aantal nieuwbouwwoningen in de provincie Groningen ligt 11,9 procent lager dan het gemiddeld in Nederland.

Bijna al deze nieuwe woningen zijn nieuwbouw. In totaal zijn er 1.294 nieuwbouwwoningen toegevoegd. Sloop en andere wijzigingen in woninggebruik hebben ook invloed op de woningvoorraad. Ook het aantal woningomzettingen daalde flink: vorig jaar zorgden ‘woningtoevoegingen nog voor 857 extra woningen in de provincie van januari tot en met augustus. Dit jaar waren dat er krap zeshonderd.