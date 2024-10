Toekomst Huttenbouwdorp Haren onzeker: “We zoeken een grasveld”

Foto Joris van Tweel: Huttendorp Haren 2024

Komt er wel of geen veertigste editie van Huttenbouwdorp Haren? Op dit moment is dat hoogst onzeker. Volgens Jeppe Gorter wordt er al lange tijd gezocht naar een locatie, maar tot nu toe zonder resultaat.

Hoi Jeppe! Wat is er aan de hand?

“In Haren organiseren wij al heel wat jaren het Huttenbouwdorp. Het is bedoeld voor kinderen in de groepen 3 tot en met 8 in de voormalige gemeente Haren. Een weeklang zijn ze in de zomervakantie bezig om de mooiste hutten te maken. Volgend jaar zijn we toe aan de veertigste editie. Afgelopen zomer vond het bouwen van hutten plaats op een terrein nabij de Mikkelhorst. Maar daar kunnen we niet meer terecht omdat hier een skatepark gerealiseerd wordt. Op dit moment hebben we dus geen veld, en de zoektocht naar een nieuwe plek verloopt moeizaam.”

Hoe lang zijn jullie al aan het zoeken?

“Dat we afgelopen zomer terecht konden bij de Mikkelhorst was al kiele kiele. De werkzaamheden voor het skatepark zijn wat opgeschoven omdat er voor ons nog geen nieuwe plek was. Dus de gesprekken met gemeente en het Gebiedsteam lopen al sinds vorig jaar. En dat zijn prima gesprekken. Maar de opgave is heel lastig. We zoeken een plek voor vierhonderd kinderen. Dus qua oppervlakte heb je het dan toch wel over anderhalf of twee voetbalvelden.”

Naar welke locaties is er zoal gekeken?

“We hebben gekeken naar de voormalige locaties waar het Huttenbouwdorp in de afgelopen veertig jaar heeft plaatsgevonden. Maar al die plekken zijn geen optie omdat ze inmiddels bebouwd zijn of te klein zijn voor ons. Dan kun je zeggen, is een grasveld bij een boer dan misschien ook een mogelijke optie?Nou, eigenlijk ook niet. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat er na afloop bijvoorbeeld spijkers blijven liggen. Wij willen de dieren niet in gevaar brengen die op een later moment weer gebruik maken van dit weiland. En een parkeerplaats of verharde ondergrond is ook geen optie. We hebben dit eerder gedaan, maar de hutten bleken toen veel wankelder te staan. Daarnaast is een harde ondergrond ook niet prettig voor de kinderen.”

En nu doen jullie de oproep of mensen tips hebben?

“Klopt. Mocht je ons uit de brand kunnen helpen, of een tip hebben, dan kun je contact opnemen met ons door een berichtje te sturen. Het liefst zoeken we ook een plek in Haren. Onze naam is niet voor niks Huttenbouwdorp Haren. De locatie van de afgelopen jaren, bij de Mikkelhorst, was ideaal. We waren daar niemand tot last. En voor de kinderen was het goed op hun fietsen bereikbaar. Je zou kunnen kiezen voor een plek richting of in Groningen, of meer richting Glimmen. Maar we zijn het huttenbouwdorp voor Haren. En onze jubileumeditie zouden we graag in het dorp willen organiseren.”

Veertig jaar hutten bouwen …

“Ja, ongelofelijk hè? Ik ben zelf nu vijftien edities actief in de organisatie. We hebben vrijwilligers die vroeger als kind mee hebben gedaan. Heel veel kinderen uit Haren groeien met dit evenement op. Ze maken er vriendjes, ze leren hoe ze met hamer en spijker om moeten gaan en ze hebben een prachtige week. Omdat we volgend jaar veertig jaar bestaan willen we ook groots uitpakken. We zitten te denken aan extra activiteiten en een springkussen. Maar dit hele programma staat nog in de kinderschoenen. Immers, zonder plek hoeven we nog niet na te gaan denken over de invulling. Dus wat dat betreft begint de tijd ook te dringen.”

Voor contactgegevens kun je terecht op de website van Huttenbouwdorp Haren.

Verslaggever Noa Koning maakte afgelopen zomer een reportage over Huttenbouwdorp Haren: