Toegankelijkheid ziekenhuiszorg in noorden onder druk, UMCG ‘gevoelig’ voor 45-minutennorm

Foto: UMCG

De toegankelijkheid van ziekenhuiszorg in Noord-Nederland staat onder zware druk, erger nog dan in andere delen van Nederland. Vooral de beschikbaarheid van spoedeisende hulp (SEH) en de financiële gezondheid van ziekenhuizen vormen grote uitdagingen.

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van adviesbureau Gupta Strategists, een onafhankelijk adviesbureau voor organisaties in de zorgsector.

Hoewel het personeelstekort in Noord-Nederland iets minder groot is dan in de rest van het land, blijft het ook in het Noorden een probleem. Ziekenhuizen hebben moeite om genoeg gespecialiseerde medewerkers te vinden, zoals IC-verpleegkundigen en operatieassistenten. Dit tekort zorgt voor langere wachttijden en legt extra druk op het bestaande personeel.

UMCG ‘gevoelig’ voor 45-minutennorm aanrijtijden

Daarnaast is de toegankelijkheid van acute zorg een groot knelpunt. Door de sluiting van SEH’s in de regio moeten inwoners vaak langer reizen om in noodgevallen hulp te krijgen. Dit geldt vooral voor mensen in dunbevolkte gebieden, waar de reistijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis snel oploopt.

De onderzoekers noemen onder meer de situatie op de spoedeisende hulp in het UMCG ‘gevoelig’, omdat door de sluiting van andere spoedeisende hulplocaties de 45-minutennorm (de totaaltijd die nodig is om met de ambulance de patiënt te bereiken en om daarna naar de spoedeisende hulp te rijden) niet altijd wordt gehaald.

‘Gebouwen UMCG en Martini grotendeels afgeschreven’

Ook financieel staan de ziekenhuizen in Noord-Nederland er slecht voor, stellen de onderzoekers. Veel gebouwen zijn verouderd, maar de ziekenhuizen hebben vaak niet genoeg middelen om te investeren in vernieuwing. Dit maakt het moeilijk om de zorg op lange termijn toegankelijk en van goede kwaliteit te houden.

De onderzoekers keken specifiek naar het UMCG en het Martini Ziekenhuis. Voor beide ziekenhuizen geldt dat meer dan vijftig procent van hun gebouwen inmiddels is afgeschreven. Dan is het mogelijk tijd voor vernieuwing, aldus de onderzoekers.

Voor het UMCG geldt wel dat er op dit moment flink wordt verbouwd en vernieuwd in en rond het ziekenhuis. Tegelijk zien de onderzoekers dat de verbouwingen een groot deel van de inkomsten van het ziekenhuis opslokken, zo’n 25 procent of meer.