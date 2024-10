Tijdcapsule op geheime plek in Zuiderplantsoen, Groningers mogen bedenken wat erin moet

Een impressie van het Zuiderplantsoen - Via Aanpak Ring-Zuid

De vernieuwde zuidelijk ringweg en het nieuwe Zuiderplantsoen zijn een echte mijlpaal voor de stad Groningen, vindt Aanpak Ring-Zuid. Om de grote verandering te vieren, wordt er een tijdcapsule geplaatst in het Zuiderplantsoen. Inwoners kunnen vanaf nu ideeën indienen voor de inhoud van deze capsule.

De tijdcapsule in het plantsoen moet toekomstige generaties laten zien wat de impact van de vernieuwingen is geweest. “Tijdcapsules zijn niet alleen een symbool voor grote projecten zoals Aanpak Ring-Zuid”, stelt Aanpak Ring-Zuid. “Ze geven ook een unieke kans om het dagelijks leven van nu vast te leggen.”

‘Locatie blijft geheim’

De tijdcapsule wordt in samenwerking met architecten vormgegeven. De exacte locatie van de capsule in het nieuwe Zuiderplantsoen blijft geheim, onder andere om vandalisme te voorkomen.

Aanpak Ring-Zuid en aannemerscombinatie Herepoort roepen alle Stadjers op mee te denken over wat er in de tijdcapsule moet komen. Verhalen, foto’s, tekeningen en alledaagse voorwerpen: het is allemaal welkom. Ook de intentie van de inzending mag variëren: een indruk van het leven in Groningen tijdens de bouw van de zuidelijke ringweg, een persoonlijke herinnering of een voorspelling voor de toekomst van de stad.

Idee insturen

Een idee insturen kan tot 31 december 2024. In het nieuwe jaar maakt Aanpak Ring-Zuid een selectie van de meest inspirerende inzendingen. Meer informatie over de actie is hier te vinden. Ideeën insturen kan via een e-mail naar communicatie@combinatieherepoort.nl. Vermeld in je e-mail je naam en telefoonnummer. Schrijf verder een korte beschrijving van je idee in maximaal 300 woorden, besluit Aanpak Ring-Zuid.