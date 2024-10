Thesinge opent nieuwe gaslocatie: “Soms zien mensen pas na twintig minuten dat het van hout is”

Kunstenaar Arjen Boerstra op de plek waar zaterdag het kunstwerk werd onthuld. Foto: ingezonden

In Thesinge is zaterdag een nieuwe gasput geopend. De locatie is bedoeld om het gesprek aan te gaan hoe de toekomst van de te sluiten gaswinningslocaties in het Groningenveld er uit moet gaan zien.

Aanvankelijk had het zaterdag een dag moeten worden waarop de gaswinning in Groningen herdacht zou gaan worden. Sinds afgelopen dinsdag is het namelijk verboden om nog langer gas te winnen uit het Groningenveld. Door dit programma werd echter een streep gezet omdat er volgens de organisatie te weinig tijd was om het te organiseren. “Al vier jaar is men bezig om van de NAM-locatie Ten Boer 1 een groene herdenkingsplek te maken, waarbij stilgestaan wordt bij de gevolgen van 65 jaar gaswinning”, meldt de dorpsvereniging. “Om deze en andere winningslocaties te vergroenen is een bedrag van één miljoen euro beschikbaar. Maar dit doel lijkt nog ver weg.”

Verder met de beloofde vergroening

Daarom besloot men in Thesinge het heft in eigen handen te nemen. Een kunstenaar werd in de arm genomen en er werd een eigen gaslocatie geopend. Een symbolische locatie waar zonder regels en belangen gesproken kan worden over de toekomstige invulling van de locaties, en tegelijkertijd een boodschap afgegeven kan worden in de richting van politiek en bestuur. “Vanuit hier willen we nu echt gaan beginnen met de beloofde vergroening van de locaties. Daar willen we ook mee aan de slag voor ze straks allemaal verdwenen zijn.”

Arjen Boerstra (kunstenaar): “Kijkers na laten denken over de impact van gaswinning”

De kunstenaar die in de arm werd genomen is Arjen Boerstra, die vanuit een studio aan de Stockholmstraat in de stad werkt. “Het kunstwerk van deze gaslocatie bestond al en is niet nieuw”, vertelt Boerstra. “Ik heb het eens op eigen initiatief gemaakt vanwege de fascinatie die ik heb voor deze installaties. Vorig jaar heeft de installatie op Terschelling gestaan, toen daar een winningslocatie dreigde te komen. Het doel van mijn werk is om kijkers na te laten denken over de impact van de gaswinning en welke gevolgen het heeft voor de natuur. Een stukje bewustwording en om een discussie op gang te brengen.”

“Oh ik zie nu pas dat het van hout is”

Flink wat mensen denken dat het om een echte installatie gaat. Boerstra: “Ik krijg regelmatig de vraag of het ook werkt. Ondertussen ga je dan het gesprek aan over gaswinning en over de winningslocaties. En na twintig minuten hoor je de mensen zeggen, oh ik zie nu pas dat het van hout is. Dat is voor mij een groot compliment, want ik loop met deze installatie op de rand van de werkelijkheid.”

“Er aan herinneren dat het in de toekomst anders moet”

De winningslocatie blijft drie weken operationeel. De komende drie zaterdagen is een werkgroep van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig om samen met bezoekers ideeën op te halen over de toekomst van de te sluiten locaties. Op 26 oktober wordt de installatie weggehaald. Boerstra: “Wat er daarna gaat gebeuren, dat weet je nooit. Iemand opperde al om het als artefact op te nemen in een collectie, waarbij stilgestaan wordt bij het afscheid van de gaswinning. Het zou kunnen dienen om ons te herinneren aan het verleden en dat het in de toekomst anders moet.”