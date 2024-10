Theatercollectief Beijum overhandigt donaties voor kerstpakkettenactie

Foto: Marta Posemuckel via Pixabay

Theatercollectief Beijum op de Planken doneert komende maandag in wijkcentrum Het Trefpunt een geldbedrag waarmee kerstpakketten worden aangeschaft voor de minima in de wijk.

Het Theatercollectief is ontstaan uit een doorstart van het project “De Wijk de Wereld’. Initiatiefnemer Arjan van Rijs blijft theater maken in de wijk Beijum, voor wijkbewoners, door wijkbewoners. Het doel ervan is: ontmoeting en verbinding tussen wijkbewoners.

Vanuit de thematiek ‘Armoede en verbinding’ zijn ze gaan repeteren en hebben ze in april voorstellingen gespeeld, die ontstaan zijn vanuit de verhalen van de spelers. Ook was er een voorstelling tijdens Noorderzon, en volgende maand tijdens het Let’s Gro festival.

Na de voorstellingen is aan het publiek een vrijwillige donatie gevraagd voor de kerstpakkettenactie. Het geld dat daarmee is opgehaald, wordt komende maandag overhandigd. Dat gebeurt tijdens een korte act van Beijum op de Planken.