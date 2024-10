Thaisner DörpsRun swingt in Thesinge: “Hardlopen in ons dorp staat op de kaart”

Foto: Rieks Oijnhausen

Waar een klein dorpje groot in kan zijn. De Thaisner DörpsRun vond afgelopen weekend plaats in Thesinge. Volgens Susan Vaatstra van de organisatie is het sportevenement door de jaren heen uitgegroeid tot een populair evenement voor jong en oud.

Hoi Susan! Hoe is de editie verlopen?

“We organiseerden deze hardloopwedstrijd voor de achttiende keer. Het is heel voorspoedig gegaan, net als de voorgaande keren. We hadden een flink deelnemersveld met zo’n vierhonderd hardlopers. De meeste deelnemers kwamen uit de regio, maar we hadden ook mensen uit Weert, Sneek en Arnhem op de startlijst. Qua weer was de wind een uitdaging voor de lopers. Met de regen viel het gelukkig mee. Dus wat dat betreft hebben we het getroffen.”

Dat mensen van heinde en verre naar Groningen komen. Wat is jullie geheim?

“We weten het niet precies. Ik denk ook niet dat er één oorzaak is maar een legio aan factoren. In de omgeving hebben we de afgelopen jaren echt wel naam gemaakt. Je hebt dus sowieso de mond-tot-mondreclame. Dat is een heel sterk en effectief middel. Maar ik moet bijvoorbeeld ook denken aan een bericht van een student. Deze persoon zocht een uitdaging waar er gelopen kon worden. Dat werd Thesinge. Deze student was zo onder de indruk dat er na afloop gemeld werd: Thesinge see you next year. En wat wellicht ook meespeelt is dat we proberen de inschrijvingskosten zo laag mogelijk te houden. Hiermee blijft het voor iedereen aantrekkelijk om mee te doen.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Jullie hadden een uitgebreid programma met een Kidsrun, de 4 kilometer, de 4 mijl, de 10 kilometer en de 21,1 kilometer …

“De Kidsrun is voor ons heel belangrijk. Deze viel samen met de NOC*NSF Nationale Sportweek 2024. Zo was mascotte Sporty aanwezig. En we hadden een bekende kickbokser uitgenodigd die de warming-up verzorgde. Daarna klonk het startschot. Dat was geen echt schot, maar dat hebben we gedaan door middel van aftellen. Door het op deze manier in te richten weten we veel kinderen uit de omgeving enthousiast te maken.”

Van kinderen wordt vaak gezegd dat ze teveel achter de schermpjes zitten. Hebben de kinderen in Thesinge dat probleem niet?

“Niet alleen kinderen uit Thesinge doen mee, maar ook uit de omgeving. Uit Eelde, Zuidhorn, Ten Post en Assen bijvoorbeeld. De basisschool in het dorp had een groot aantal kinderen gemobiliseerd die te herkennen waren aan eigen T-shirtjes. Gisterochtend kregen we een leuk berichtje. Eén van de winnaars had de beker meegenomen naar degene zijn school. Dat is prachtig, want op die manier interesseer en activeer je ook andere jongeren.”

Het organiseren van deze loop doe je inmiddels alweer heel wat jaren. Heb je er zelf ook van kunnen genieten?

“Absoluut, maar ik organiseer deze run samen met een aantal anderen. Daarnaast kregen we hulp van ruim zeventig vrijwilligers. Daar zijn we ontzettend blij mee. Zonder deze vrijwilligers zou de dag niet door kunnen gaan. Op de dag zelf heb ik niet een specifieke taak, maar kan ik inspringen waar het nodig is en ben ik beschikbaar voor vragen. Gelukkig heb ik daarmee ook de mogelijkheid om van de wedstrijden te kunnen genieten. Dat is heel fijn.”

Er werd ook geld opgehaald voor het goede doel hè?

“Net als vorig jaar hebben we deelnemers gevraagd om een vrijwillige bijdrage te geven aan de Noordelijke Cara Stichting. Welk bedrag we precies hebben opgehaald, dat is nog onbekend. Maar het gaat in ieder geval om meer dan zevenhonderd euro. Een fantastisch bedrag waarmee deze stichting onderzoek kan doen naar de oorzaken, diagnostiek en behandeling van astma, COPD en luchtweg allergieën.”

Volgend jaar weer?

“Absoluut. De volgende editie zal plaatsvinden op zaterdag 27 september 2025. Gedurende het jaar houden we geïnteresseerden op de hoogte via onze website.”