Tentoonstelling over transformatie van Groningen verhuist vanuit Oostenrijk naar Stad

Tentoonstelling ‘Bold city, brace decisions’ over de transformatie van de stad Groningen is na een eerste vertoning in Oostenrijk nu ook in de Stad te zien: in de centrale hal van de gemeentelijke locatie aan het Gedempte Zuiderdiep.

Dit jaar viert de Stad haar zestigjarige band met de Oostenrijkse stad Graz. Ter ere van het jubileum vroeg het Haus der Architekut Graz aan het Groningse architectenbureau De Zwarte Hond om Groningen aan de inwoners van Graz presenteren. Dat deden ze in de vorm van een tentoonstelling.

Stadsontwikkeling

De tentoonstelling bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is er een historisch overzicht van de ontwikkeling van de Stad en worden belangrijke momenten in deze ontwikkeling onder de loep genomen.

Hierbij gaat het ‘brave decisions’ oftewel: impactvolle beslissingen van het bestuur die veel invloed hebben gehad op het ontstaan van de Stad zoals zij nu is. Drie daarvan worden uitgelicht: het stadsuitbreidingsplan van Berlage in 1932, het verkeerscirculatieplan van Max van den Berg in 1977 en de architectonische projecten door Ypke Gietema, die van 1978 tot 1992 de Groningse wethouder voor ruimtelijke ontwikkeling was.

‘Mid-size’ stad

Groningen en Graz zijn ‘mid-size steden’: ze hebben ongeveer 300.000 inwoners en een historisch centrum langs kleine rivieren. Beide steden hebben universiteiten met meer dan 60.000 studenten, die belangrijke centra zijn voor onderzoek, wetenschap en cultuur binnen hun regio en daarbuiten.

Graz wil graag zien hoe haar zusterstad zich ontwikkeld. Groningen wordt namelijk gezien als een middelgrote Europese stad die zich succesvol ontwikkeld tot een aantrekkelijke leefomgeving. De Oostenrijkse stad hoopt te kunnen leren van de aanpak van Groningen als het gaat om de groeiende bevolking en gevarieerde uitdagingen.

Feestelijke opening

Op 22 oktober om 16:00 wordt de tentoonstelling geopend door curator en oud-stadsbouwmeester Jeroen de Willigen en wethouder Rik van Niejenhuis. De tentoonstelling is tot en met 15 november 2024 gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de gemeente Groningen (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00).