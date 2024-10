Tentoonstelling over stedelijke ontwikkeling Groningen aan Gedempte Zuiderdiep

Het kantoor van de gemeente Groningen aan het Gedempte Zuiderdiep - Foto via Google Maps - Streetview

Het stadsuitbreidingsplan van Berlage, het verkeerscirculatieplan van Max van den Berg en de architectonische projecten van oud-wethouder Ypke Gietema. Volgens architectenbureau De Zwarte Hond zijn het drie van de belangrijkste ‘brave decisions’ in de ontwikkeling van de stad Groningen.

Komende vrijdag is een tentoonstelling over deze ontwikkelingen te zien in de centrale hal van de gemeentelijke locatie aan het Gedempte Zuiderdiep, getiteld: ‘Bold city, brave decisions’. De tentoonstelling was deze zomer al te zien in het Oostenrijkse Graz.

De tentoonstelling belicht hoe Groningen, net als veel andere middelgrote steden in Noordwest-Europa, zich ontwikkelde tot een moderne en aantrekkelijke leefomgeving. Inwoners en deskundigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie over de toekomst van de stad. Tijdens de expositie is er speciale aandacht voor de groei en uitdagingen van Groningen.

De tentoonstelling is vanaf komende maandag open voor het publiek. Bezoekers kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur naar binnen.