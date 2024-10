Tekorten aan medicijnen in het UMCG groot probleem

Veel gebruikte medicijnen zijn soms schaars, tijdelijk of helemaal niet te krijgen. Het is een groot probleem geworden in de medische sector in heel Europa. De tekorten begonnen vijf jaar geleden.

De apothekers en artsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben ook erg veel last van de tekorten. Zij worden daardoor gedwongen om een minder goed werkend middel voor te schrijven, of één met bijwerkingen. Soms kunnen zij helemaal niets voorschrijven.

Dit is een ernstige zaak, omdat veel patiënten deze medicijnen echt nodig hebben voor een goede behandeling van hun kwaal. Behalve dat het om grote aantallen mensen gaat die hier door getroffen worden, zijn er ook schrijnende gevallen.

Zoals astmapatiënten in Nederland. Er kwamen het afgelopen jaar twintig mensen op de IC terecht omdat er onvoldoende astmapufjes beschikbaar waren.

Het probleem moet volgens het UMCG op Europees niveau opgelost moeten worden. Onder meer door andere regels op medicijnengebied. Daarnaast moet de productie van medicijnen naar Europa worden gehaald. Volgens het UMCG zijn we te veel afhankelijk van landen als China en India. Ook de vergoeding van medicijnen in Nederland kan beter.