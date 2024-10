Studentensport kampt met fors ruimtegebrek: “Je komt op een wachtlijst”

Schermen in de ACLO - Foto: Andor Heij

Studentensportverenigingen in de gemeente kampen met een ernstig ruimtegebrek. Bijna de helft van de verenigingen zegt te willen groeien, maar kan dit niet omdat er ruimtegebrek is. Veel clubs hebben daarom een ledenstop ingevoerd.

Afgelopen week stelden de fracties van Student & Stad en D66 het onderwerp aan de kaak. Raadslid Olivier van Schagen: “Wij hebben gekeken naar het capaciteitsonderzoek dat de ACLO heeft uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de situatie best wel zorgelijk is. Verenigingen passen loting toe en kunnen niet groeien omdat ze letterlijk tegen de grenzen aanlopen. Het frappante is dat de wethouder zegt geen geluiden te hebben ontvangen van capaciteitsproblemen bij studentensportverenigingen. Wat wij willen is dat het probleem erkent wordt en dat we gemeentelijke accommodaties beschikbaar gaan stellen voor de studentenverenigingen.”

Nynke Edelman (ACLO): “Dit probleem speelt al heel wat jaren”

Maar hoe groot is het probleem precies? Nynke Edelman is voorzitter van de ACLO. De ACLO is het overkoepelende orgaan voor de sportende student in Groningen. “De problemen zijn groot. Maar dat is niet iets van de laatste tijd. Deze ontwikkeling was in de jaren voor de coronacrisis al zichtbaar. Onze ambitie is dat we studenten 1,5 uur per week sport aan willen bieden. Die insteek is succesvol want de aantallen nemen toe. Daar staat tegenover dat het aantal studenten dat studeert afneemt. Dus dat is bijzonder. Wat betekent het heel concreet? De groepslessen die wij in het ACLO-sportcentrum aanbieden zitten allemaal vol. De padel- en tennisbanen zitten ook vol. Sterker nog: we moeten op dit moment studenten afwijzen omdat we geen ruimte hebben. Dat is vervelend en daarom hebben we behoefte aan extra ruimte.”

“Beschikbare ruimte is beperkt”

Volgens Edelman speelt het probleem ook duidelijk bij de studentensportverenigingen: “In Groningen wordt veel studentensport aangeboden. De beschikbare ruimte is beperkt en elke sportvereniging heeft daar last van. Er wordt door de verenigingen gewerkt met ledenstops omdat er niet meer mensen bij kunnen. De enige oplossing daarin is om de faciliteiten uit te breiden, waardoor je meer teams kunt laten sporten.”

Tekst gaat verder onder de foto:

De Groene Uilen/Moestasj heeft bij de mannen al geruime tijd een ledenstop. Foto: Schorsch via Pixabay

Jim van Beijum (De Groene Uilen/Moestasj): “Jammer dat we niet verder kunnen groeien”

Eén van de grotere verenigingen zijn de basketballers van De Groene Uilen/Moestasj. “Ik ben heel blij dat je contact met mij opneemt voor dit onderwerp”, vertelt voorzitter Jim van Beijnum. “We hebben namelijk een flink probleem. Bij de mannen werken we al een aantal jaren met wachtlijsten, bij de vrouwen hebben we sinds dit jaar een ledenstop. En ik begrijp dat. Basketbal zit in de lift. Kijk naar de mooie successen die we behaald hebben op de Olympische Spelen afgelopen zomer. Dat geeft de sport een boost. Maar het is wel heel jammer dat we niet verder kunnen groeien. Bijvoorbeeld voor onze internationale studenten is het vervelend. Ze komen naar Groningen, een onbekende stad. Maar kunnen hier niet basketballen. Terwijl basketbal net die taal spreekt die overal wordt gesproken: de spelregels zijn overal hetzelfde. Dat bevordert niet het inburgeren en het opbouwen van sociale contacten.”

“Basketballen in kleinere gymzalen is niet ideaal”

De Groene Uilen/Moestasj maakt voornamelijk gebruik van de faciliteiten in het Willem-Alexander Sportcentrum op de Zernike Campus: “Daar hebben we drie dagen trainingsruimte en op één dag vinden de wedstrijden plaats. Dankzij de gemeente maken we ook een aantal uren in de week gebruik van een gymzaal van het Kamerlingh Onnes aan de Eikenlaan en van een gymzaal aan de Korreweg. Op die manier kunnen we nog wat teams kwijt. Is dat ideaal? Nee. Op Zernike heb je in de hal een lijn op de vloer staan en dan komen er nog een aantal meters. Aan de Korreweg staat er na de lijn direct de muur. Men heeft daar nu kussens tegenaan geplaatst zodat het werkbaar is, maar ideaal is het niet.”

“Moet je de bal bij de gemeente leggen?”

De oplossing die Student & Stad en D66 voorstellen kan Van Beijnum niet helemaal rijmen: “Het gebeurt namelijk al. Wat we nodig hebben is vooral meer ruimte die ook voldoet aan wat je nodig hebt. Ik twijfel ook of je die bal bij de gemeente moet leggen. Zou een bedrijf of particulier niet in willen stappen om hallen te bouwen waar gesport kan worden?” Het probleem is echter dat nieuwbouw niet van vandaag op morgen gerealiseerd is. Dat gaat jaren duren. “Dat doet het imago geen goed. We willen graag dat doen waar we goed in zijn. De belangstelling is er, maar de beschikbare ruimte nekt ons.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Bij volleybalvereniging Donitas is het passen en meten. Foto: Jacob Pannen: Donitas

Hans Overmaat (Donitas): “Bij ons is er veel nieuwe aanwas”

Donitas is de grootste studentenvolleybalverenigingen in de stad. Zij bestaan sinds 1971. “Qua aantallen leden gaat het bij ons ontzettend goed”, vertelt Hans Overmaat. “Als ik terugblik op de afgelopen jaren dan hebben we twee mannenteams toegevoegd waardoor we nu in totaal op 31 teams zitten. Elk jaar zien we dat er veel aanwas is. Omdat we een studentensportvereniging zijn vertrekken er ook weer leden waardoor het totale ledenaantal stabiel blijft. Een ledenstop is daarom op dit moment niet nodig. Die stop is overigens bij ons bepaald op 372 leden. Daar zitten we op dit moment nog net onder.”

“Sommige teams kunnen pas laat in de avond trainen”

De verhalen rond ruimtegebrek zijn voor Overmaat niet nieuw: “Het positieve is dat we op dit moment alle teams kunnen laten trainen. Maar het is wel passen en meten. Sommige teams kunnen pas laat in de avond trainen. Dat is niet ideaal. Als je bedenkt dat je daarna nog een half uur moet fietsen om thuis te komen en de volgende ochtend de wekker weer vroeg gaat voor de colleges die dan gepland staan. Dus het is heel krap.”

“Niet iedere zaal leent zich voor het volleyballen”

Het voorstel om gebruik te maken van gemeentelijke sportfaciliteiten is wat Overmaat betreft een interessante optie: “Op dit moment maken wij als Donitas al gebruik van gemeentezalen. Daar nog meer gebruik van maken zou positief zijn. Wel is het zo dat niet iedere zaal zich er voor leent om te volleyballen. Soms is een zaal bijvoorbeeld niet hoog genoeg. Of is de locatie niet handig. Daar moet goed rekening mee worden gehouden.”

Nick Kromhout (Veracket): “Bij ons kom je als nieuw lid op een wachtlijst te staan”

Bij tennisvereniging Veracket hebben ze wel een ledenstop. Nick Kromhout is voorzitter van deze vereniging: “Wij hebben op dit moment 550 leden. Dat is het maximum. Als je nu als student in de stad arriveert, en je zou bij ons willen tennissen, dan kom je op een wachtlijst te staan. De ervaring leert dat je daar niet heel lang op staat, omdat er ook weer leden vertrekken. Door het jaar heen hebben we verschillende momenten dat er leden instromen.”

“Bij open toernooien moeten we ruimte inhuren”

Doordat er gewerkt wordt met een ledenstop heeft men qua capaciteit geen problemen. “We hebben twaalf banen waar we de trainingen goed aan kunnen bieden. Toch omarmen wij wel het idee van Student & Stad en D66. Naast trainingen organiseren wij ook open toernooien. Die toernooien zijn te groot om op onze locatie te organiseren waardoor we nu al ruimte bij de gemeente inhuren om het toernooi door te kunnen laten gaan. Dit huren kost geld. Wanneer je als gemeente vaststelt dat studentensportverenigingen gebruik kunnen maken van gemeentelijke faciliteiten, dan zou dit het voor ons makkelijker maken. Ook in financieel opzicht.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Bij de ACLO begint men volgend jaar aan de realisatie van nieuwbouw. Foto: Frank de Kleine / Flickr.com

Nynke Edelman (ACLO): “Sporten is belangrijk”

Terug naar Nynke Edelman van de ACLO. Dat de verenigingen met capaciteitsproblemen kampen kun je als positief beschouwen omdat het aangeeft dat er ook veel gesport wordt. “Dat is het ook zeker. Als ACLO willen we dat sport voor zoveel mogelijk studenten toegankelijk is. Sporten is belangrijk tijdens je studententijd. Je bent in beweging, je bouwt sociale contacten op en het is een fijne ontspanning voor de geest. Met je neus in de boeken zitten is goed, maar je zult dat af moeten wisselen met beweging. En op dat vlak gebeurt er ook steeds meer. Vorig jaar is er een pilot gestart om mbo-studenten bij ons te laten sporten. Vorig jaar ging het om een pilot met 50 abonnementen, dit jaar zijn het er 75. De provincie heeft daar een geldbedrag van 15.000 euro voor beschikbaar gesteld. We zien dat deze pilot heel goed loopt. Het bevindt zich nog in de opstartfase, maar door de aandacht neemt de belangstelling toe.”

“Gemeentelijke faciliteiten beschikbaar stellen is niet dé oplossing”

Edelman sluit zich aan bij de verenigingen als het gaat om het idee van Student & Stad en D66: “Het is niet dé oplossing, maar het kan zeker dienen als een oplossing. Als je alle faciliteiten bij elkaar veegt, dan kun je beter de beschikbare capaciteit verdelen waardoor we meer studenten kunnen laten sporten.”

Studenten overdag laten sporten?

Maar zou de oplossing wellicht ook op een ander vlak kunnen liggen? De huidige faciliteiten worden voornamelijk gebruikt in de avonduren en op weekenddagen. Zou het niet een idee zijn om met de Hanze en de RUG om tafel te gaan zitten om colleges in de avonduren plaats te laten vinden waardoor er overdag ruimte is voor sport? Edelman: “Roostertechnisch is dat lastig. Het is niet met een druk op de knop geregeld omdat er achter een rooster veel meer schuilgaat. Maar er zit wel een heel goed aspect in. Als je van 09.00 tot 17.00 uur colleges hebt, dan is dat vrijwel nooit continu. Er zijn vrije momenten. Als je bijvoorbeeld tussen 13.00 en 15.00 uur geen college hebt, zou je inderdaad kunnen gaan sporten. Er zijn goede douchevoorzieningen zodat je daarna weer de collegebanken in kunt. Sommige studenten doen dit al, maar door middel van een promotiecampagne zou hier meer op aangestuurd kunnen worden.”

“Volgend jaar gaat de schep de grond in van het nieuwe ACLO-gebouw”

Dat de belangstelling voor het sporten groeit is voor de ACLO aanleiding om nieuwbouw te realiseren. “Deze plannen bevinden zich in een vergevorderd stadium. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de ontwerpfase. Begin volgend jaar moet de schep de grond in gaan waarbij het nieuwe gebouw twee jaar later operationeel zal zijn. Het wordt gebouwd achter het huidige ACLO-centrum. Daar bevinden zich nu atletiek- en voetbalvelden. Deze moeten tijdelijk wijken. Wanneer het nieuwe gebouw klaar is, wordt het oude pand afgebroken. Op die plek komen vervolgens de atletiek- en voetbalvelden.”

Extra squashbanen

In dit nieuwe gebouw wordt er ingezet op extra squashbanen en voorzieningen voor andere binnensporten. “Wat veel mensen niet weten is dat we naast Zernike ook nog een locatie hebben in de binnenstad waar veertig procent van onze groepslessen wordt aangeboden. Op die locatie is ook een krachtruimte aanwezig. Op Zernike werken we bij onze nieuwbouw samen met de Hanze.”

Voor Student & Stad en D66 is het in ieder geval aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan de wethouder. Deze vragen zullen binnen enkele weken beantwoord worden.