Studentenprotest langstudeerboete krijgt vervolg: “Het is verre van opgelost”

Foto via Groninger Studentenbond

Tientallen Groningse studenten hebben afgelopen vrijdag onder de noemer ‘de groeten met je boete’ in Den Haag geprotesteerd tegen de langstudeerboete. Hoe wordt er op de actiedag teruggeblikt? En wat brengt de toekomst? Een gesprek met voorzitter Jitske Wielers van de Groninger Studentenbond, GSb.

Hoi Jitske! Hoe kijken jullie vanuit de GSb terug op de actiedag?

“Het was een hele geslaagde dag. Vanuit Groningen zijn we met een volle bus naar Den Haag gereden. Ik denk dat we in de bus met ongeveer vijftig man waren, waarbij er ook nog een flink aantal studenten op eigen gelegenheid naar de Hofstad waren gereisd. Het was ook heel prettig dat de RUG en de Hanze ons de mogelijkheid hadden gegeven om tijdens een collegedag naar Den Haag af te kunnen reizen. Wij waren overigens niet de enige organisatie die een tegengeluid liet horen. Ook bijvoorbeeld DWARS en de Jonge Socialisten waren hierbij betrokken. In de meeste situaties verzetten organisaties zich op hun eigen manier tegen de plannen, maar nu was het eensgezind dat we ten strijde trokken. Dat geeft veel energie en kracht. Ik moet trouwens zeggen dat ik ook geen enkele organisatie gehoord heb die voor de plannen is.”

Om even een kader te schetsen. Waar zijn jullie precies op tegen?

“Het kabinet is van plan om de langstudeerboete in te voeren. Simpel gezegd houdt het in dat iedereen die in hun bachelor of master langer dan nominaal studeert 3.000 euro extra collegegeld moet betalen. Daarnaast gaat het bedrag van de basisbeurs met 150 euro omlaag. Ondertussen is het collegegeld omhoog gegaan en is de studierente ingevoerd. Tel daar bij op dat de kamerprijzen stijgen en ook de boodschappen in de supermarkt duurder worden. Als uitwonende student moet je tegenwoordig naast je studie werken om rond te kunnen komen. Doordat je veel verplichtingen hebt, en met stress hebt te maken, is het moeilijk om binnen de nominale tijd je studie af te ronden.”

Wat zijn de geluiden die je in je omgeving hoort bij medestudenten?

“Er zijn veel zorgen. De opstapelende factoren zorgen dat de financiële druk hoog is. Dat zorgt voor stress en gezondheidsproblemen. Wellicht is het ook goed om even te verwijzen naar het Nibud-onderzoek dat in september werd gepresenteerd. Op Prinsjesdag becijferde het Nibud dat de koopkracht van studenten er volgend jaar 6,6 procent op achteruit gaat. Dat is fors in tijden dat de prijzen stijgen.”

Een geslaagde actie, maar is er enig zicht op een oplossing?

“Nee, verre van. Vorig jaar hebben we actie gevoerd tegen de renteverhoging op studieleningen. Meneer Omtzigt van NSC heeft ons toen beloofd om de rente op nul te zullen houden. Maar gedurende de vorming van het nieuwe kabinet heeft hij zich niet aan die belofte gehouden. Het frappante is dat de langstudeerboete bij geen enkele coalitiepartij in het programma stond. Toch staat het in het regeerakkoord. VVD, BBB, PVV en NSC waren vrijdag niet bij het protest aanwezig. De minister van Onderwijs had van tevoren laten weten er niet te zullen zijn. Hij was in Zuid-Limburg. En eigenlijk is dat laf. De partijen hadden vrijdag prima met ons in gesprek kunnen gaan. Had ons uitgelegd waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn, waarom deze plannen in het regeerakkoord staan. Nu blijft het stil, is men onzichtbaar, terwijl het belangrijk is dat je hierover met elkaar in gesprek gaat.”

Hoe kijken jullie naar de toekomst? Komen er vervolgacties?

“We hebben dit weekend vergaderingen gehouden. De bedoeling is inderdaad om vervolgacties te plannen. Niet op de korte termijn. Komende week staan er voor veel studenten tentamens gepland. In de week daarna heeft een deel van de studenten vakantie. Maar in november is het de bedoeling om samen met FNV en onderwijsvakbond AOb, die hoogleraren en professoren ondersteunen, opnieuw actie te gaan voeren. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog onbekend, maar we gaan nu wel doorpakken.”