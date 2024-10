Studenten maken radio vanuit glazen huis: “Geld ophalen voor mentaal welzijn”

De vier dj's samen met de studenten die het glazen huis mogelijk hebben gemaakt. Foto: ingezonden

Vier studenten van studentenvereniging Vindicat hebben zich dinsdag opgesloten in een Glazen Huis. Vanuit het Glazen Huis, dat zich in het sociëteitsgebouw bevindt, wordt er tot middernacht radio gemaakt waarbij het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen.

“De actie begon vanochtend om 05.45 uur”, vertelt Senatus Rector Wibe Kaak. “De actie gaat door tot middernacht en tot nu toe gaat het erg goed. Het doel was om 2.700 euro op te halen, maar daar zitten we inmiddels al ruimschoots overheen. We zien dat er veel belangstelling voor de actie is. Via een stream kan er meegekeken worden. Soms kijken er twintig mensen, maar er zijn ook momenten dat we boven de tweehonderd kijkers zitten. Daarnaast is ons gebouw vandaag geopend voor geïnteresseerden die even willen komen kijken.”

Maatschappelijk doel

Het is niet de eerste keer dat er een Glazen Huis wordt georganiseerd bij Vindicat. “Het is ontstaan vanuit ons Kermesse d’Hiver-feest. Dat is een driedaags feest waarbij mensen uitgedaagd worden om zich zo gek mogelijk te verkleden. Maar behalve feest vieren ontstond enkele jaren geleden de gedachte om er ook een maatschappelijk doel aan vast te hangen. Om iets voor de maatschappij, voor Groningen te doen. Daar is het Glazen Huis uitgerold. Dat is inderdaad afgekeken van de actie Serious Request van radiozender NPO 3FM.”

Stichting MIND

Tijdens de uitzending wordt er geprobeerd zoveel mogelijk geld op te halen. “Luisteraars kunnen bijvoorbeeld voor een donatie een liedje aanvragen. En er zijn verschillende spelletjes, zoals ‘het geluid’, dat afgekeken is van Q-music, waar geld mee wordt opgehaald. De donaties gaan naar verschillende goede doelen. Ons hoofddoel dit jaar is stichting MIND. Zij houden zich bezig met mentaal welzijn. Ze maken dit onderwerp bespreekbaar, maar bieden ook verschillende hulplijnen aan voor als je zelf klachten op dit gebied hebt.”

“Aantal studenten dat te maken heeft met mentale problemen is fors toegenomen”

Volgens Kaak is mentaal welzijn een belangrijk thema: “In ons land is het sowieso een groot thema. En dat geldt zeker voor onder studenten. Cijfers laten zien dat het aantal studenten dat hiermee te maken heeft, fors is toegenomen. Daarom is het fantastisch om vandaag iets voor deze stichting te kunnen doen.” Tijdens de radio-uitzending is er aandacht voor deze stichting en wordt er verteld wat ze doen.”

“Het hele jaar door aandacht voor mentaal welzijn”

Het roept de vraag op of het niet jammer is dat de actie zo kort duurt. Was het niet leuker geweest om het Glazen Huis een aantal dagen te laten duren? Kaak: “Dat vind ik een hele goede vraag. Het evenement is nu overzichtelijk waarbij het zich richt op één specifieke actiedag. Als je het hebt over het doel: daar hebben we als vereniging veel vaker aandacht voor. Binnen Vindicat hebben we een Welzijnscommissie. Zij houden zich gedurende het jaar bezig met het onder de aandacht brengen van dit thema. Bijvoorbeeld tijdens de aanstaande winterdip. Maar ook tijdens ‘Movember’ als mannen uitgedaagd worden om hun snor te laten staan. Dus deze radio-uitzending is als het ware één van de onderdelen van een veel groter palet dat we inzetten om aandacht te vragen voor dit probleem.”

Kijk hier naar de livestream.