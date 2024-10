Studenten en medewerkers RUG kunnen hun peuken niet meer kwijt

Foto: Dids (via pexels.com)

Nu het roken op terreinen van de Rijksuniversiteit verboden is, zijn ook alle asbakken weggehaald. Dat leidt er volgens de Ukrant toe dat er overal peuken liggen.

Die peuken leiden ertoe dat het milieu wordt vervuild met nicotine, zware metalen en microplastics. Een voorbeeld is het fietsbruggetje achter de Linnaeusborg. Omdat het bruggetje net buiten de campus ligt, kunnen studenten en medewerkers daar rustig een sigaret opsteken. Het gevolg is dat veel mensen hun peuken op de grond of in het water gooien.

De RUG mag rokers zelf geen straf opleggen, maar kan wel een boete krijgen als de regels overtreden worden. Dat ia onder meer de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Amsterdam overkomen. Het betrof een boete van meerdere duizenden euro’s. De RUG heeft volgens de Ukrant nog geen boete gekregen, maar kreeg al wel een waarschuwing dat ze te weinig doet tegen illegale rokers.

Volgens het Trimbos-instituut ondervinden organismen in het water negatieve gevolgen van de aanwezigheid van nicotine. Ook ontkiemen zaden minder goed in grond die vervuild is met sigarettenpeuken.

Voor verstokte rokers is er een oplossing. Zo zijn er zak-asbakjes waar mensen hun peuk in kunnen bewaren, Die zijn te verkrijgen bij het Green Office aan de Visserstraat 49.