Studenten brengen blauwe brief met langstudeerboete ‘retour’ bij DUO-kantoor

Foto via Groninger Studentenbond

Studenten van de Groninger Studentenbond (GSb) en politieke jongerenorganisaties hebben woensdagochtend geprotesteerd bij het hoofdkantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan de Kempkensberg. Ze spraken zich uit tegen de invoering van de langstudeerboete.

De actievoerders brachten een grote blauwe envelop mee met daarop de tekst “Te betalen: € 3000,-“. De envelop was bedoeld om deze “retour afzender” terug te sturen naar DUO, die de langstudeerboetes vanaf het studiejaar 2026/2027 moet gaan innen.

Voor GSb-voorzitter Jitske Wielers is DUO de logische plek voor het protest. “DUO is het gezicht van studiefinanciering.” Studenten voelen zich onder druk gezet door stijgende studiekosten en boetes, en eisen een eerlijke kans om hun studie af te maken.

Imre Schakelaar, voorzitter van Jonge Socialisten Groningen, zegt dat geen van de partijen in het nieuwe kabinet de maatregel in het verkiezingsprogramma had staan. Toch gaat de boete er hoogstwaarschijnlijk komen: “Het kabinet haalt geld bij studenten, een groep waar ze weinig om geven.”

Het protest is een aanloop naar meer en grotere acties om de langstudeerboete van tafel te krijgen. Studenten houden op 18 oktober een groot landelijk protest in Den Haag tegen de langstudeerboete. Meerdere afgevaardigden van Groningse studentenbelangenclubs gaan dan richting de Hofstad om mee te doen.