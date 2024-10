Stroomstoring in noordelijk deel gemeente

foto: Sebastiaan Scheffer

In verschillende dorpen in het noorden van de gemeente is dinsdagmiddag de stroom uitgevallen. Energiebedrijf Enexis spreekt van een grote stroomstoring die zo’n 105 postcodes heeft getroffen.

De problemen begonnen rond 16.00 uur. Onder andere in Sint Annen, Thesinge, Garmerwolde en in het noorden van Stad viel de stroom uit. Enexis schat in dat minder dan 10.000 adressen getroffen zijn. Monteurs zijn druk bezig om de problemen op te lossen. “Deels hebben we de problemen ook reeds kunnen verhelpen”, laat Enexis weten. Zo hadden Thesinge en Garmerwolde sinds 17.00 uur weer stroom.

Aan het einde van de middag had een gebied van Bedum via Zuidwolde tot aan de stad nog geen elektriciteit. De verwachting is dat deze problemen rond 18.00 uur verholpen zijn.