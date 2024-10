Stille tocht tijdens Kristallnachtherdenking keert na jaar afwezigheid terug

Foto: Rieks Oijnhausen

Er wordt in november weer een stille tocht gehouden tijdens de Kristallnachtherdenking. Vorig jaar werd dit onderdeel geschrapt uit de herdenking vanwege de situatie in het Midden-Oosten.

De Kristallnacht wordt al vele jaren in de stad herdacht. “Het programma op 10 november begint om 14.00 uur met een stille tocht vanaf het Waagplein naar de Synagoge in de Folkingestraat”, vertelt Geert Volders van Synagoge Groningen. “Een ieder is welkom om deel te nemen aan deze herdenkingstocht. Om 14.30 uur gaat het herdenkingsprogramma verder in de Synagoge.”

Gesprekken met gemeente

Dat de stille tocht vorig jaar niet doorging had te maken met het conflict in het Midden-Oosten dat op 7 oktober, enkele weken voor de herdenking, ontbrandde. Aanwijzingen dat het tijdens de stille tocht mis zou kunnen gaan waren er niet. De organisatie was echter bang dat het als een demonstratie opgevat zou kunnen worden. Daarnaast was er weinig tijd om in te spelen op de nieuwe situatie. De afgelopen periode is er overleg geweest met de gemeente en op basis van die gesprekken is besloten om de stille tocht door te laten gaan.

Kristallnacht

De Kristallnacht, de nacht van het gebroken glas, vond plaats in Duitsland in de nacht van 9 op 10 november 1938. Bij een door de nazi’s georganiseerde actie, een pogrom, werden Joden en hun bezittingen aangevallen. Er werden 1.400 synagogen in brand gestoken en gesloopt. Ongeveer 7.500 winkels en bedrijven van Joden werden vernield. Ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Naar alle waarschijnlijkheid kwamen er bij de acties zo’n vierhonderd Joden om het leven.

Chantal Suissa-Runne

Dit jaar wordt de Kristallnacht Herdenkingslezing verzorgd door Chantal Suissa-Runne. Suissa-Runne zet zich in voor verschillende maatschappelijke projecten en bekleedt een belangrijke functie bij het Joods-Islamitische netwerk Yalla. Ze heeft diverse succesvolle programma’s opgezet rond het verbinden van verschillende groepen in de samenleving en het tegengaan van discriminatie en uitsluiting. “Ons initiatief met het opzetten van Yalla nam direct een vlucht en we speelden een rol van betekenis in een samenleving waarin polarisatie altijd op de loer ligt”, vertelt Suissa-Runne. “Echte vriendschap is sterker dan politiek en hokjesdenken.”

Muziek en gedichten

Eerdere sprekers waren onder andere rabbijn Awraham Soetendorp, oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en ooggetuige en holocaustoverlevende Albrecht Weinberg. Vorig jaar verzorgde Manja Pach, de oprichtster van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, de herdenkingslezing. Tijdens het herdenkingsprogramma zijn er muzikale bijdragen en brengen leerlingen van het Werkman Stadslyceum gedichten ten gehore