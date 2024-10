Stephan van der Linden nieuwe voorzitter Jongerenadviesraad

Foto: Provincie Groningen

De Jongerenadviesraad provincie Groningen (JAR) heeft een nieuwe voorzitter. Het is de 21-jarige Stephan van der Linden.

Na een stemming onder de aanwezige leden van de JAR is de stad-Groninger Van der Linden woensdag benoemd als opvolger van Ruben van Dijken. Die heeft na twee jaar afscheid genomen als voorzitter.

De JAR is bedoeld voor jongeren onder de 25 jaar die wonen of studeren in de provincie Groningen. De raad werkt als een soort denktank voor de provincie en vertegenwoordigt ideeën en meningen van jongeren, op basis van goed onderbouwde argumenten.

Van der Linden ziet de JAR als een belangrijke spil in het provinciale debat en in het vormgeven van beleid voor jongeren. “Het is ontzettend belangrijk dat jongeren gehoord worden en dat politici zich duidelijk uitspreken naar onze generatie,” aldus de nieuwe voorzitter.