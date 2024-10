Startevenement voor samen zelfbouwen in wooncoöperatie

Foto: Ebbingehof

Het Startpunt Wooncoöperatie is geopend. Om dit te vieren is er dinsdag 12 november een evenement in de Puddingfabriek. Daar kunnen inwoners informatie krijgen over samen zelfbouwen.

Tijdens het evenement komen inwoners meer te weten over wat een wooncoöperatie is en hoe ze een initiatief kunnen starten voor het samen zelfbouwen. De gemeente wil meer ruimte geven aan eigen initiatieven voor samen zelfbouwen. Veel mensen willen namelijk meer regie over hun woning en woonomgeving. Nog dit najaar stelt de gemeente twee locaties beschikbar voor wooncoöperaties.

Wethouder Rik van Niejenhuis: “het startpunt informeert, inspireert en ondersteunt inwoners bij het verder brengen van mooie woonideeën. Deze andere manier van woningen bouwen past ook bij de ambitie van onze gemeente om te zorgen voor een passend huis voor iedereen.”

Een wooncoöperatie is een groep mensen die zelf het heft in eigen hand neemt om samen een woongebouw te laten bouwen, waar ze met elkaar betaalbaar kunnen huren. Voorbeelden zijn de Ebbingehof en de oude Borgmanschool. In hun coöperatie zijn ze samen verantwoordelijk voor, én eigenaar van de woningen.

Aanmelden voor het startevenement kan via startpuntgroningen.nu