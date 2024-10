Standbeelden in Stad voorzien van blinddoeken: “Negeer wetenschap niet langer”

Eén van de beelden bij de Korenbeurs op de Vismarkt draagt een blinddoek. Foto: ingezonden

Verschillende standbeelden in de stad zijn zondag voorzien van een blinddoek. Het gaat om een wereldwijde actie van Scientist Rebellion en Extinction Rebellion waarmee provincies opgeroepen worden tot een beter klimaatbeleid en klimaatrechtvaardigheid te komen.

Onder andere het standbeeld Blote Bet op de Herebrug en de beelden bij de Korenbeurs op de Vismarkt bleken zondagochtend een blinddoek te dragen. “Met deze actie slaan we als wetenschappers opnieuw alarm omdat de overheid geen adequate maatregelen neemt tegen de klimaatcrisis”, laat een woordvoerder weten. “Deze keer roepen we de provinciebesturen op om rigoureuze maatregelen te nemen. Onderzoek van Elke Tiende Graad Telt laat zien dat we het doel om onder de 1,5 graden opwarming te blijven met het huidige beleid ruimschoots gaan overschrijden, terwijl elke tiende graad telt.”

Zestien klimaatrampen

Uit het onderzoek blijkt dat de aarde afkoerst op een opwarming van 2,7 graden. “Wereldwijd zijn er al desastreuze gevolgen van de klimaatcrisis. De mens heeft de planeet nu in klimatologische omstandigheden gebracht die wij of onze prehistorische verwanten nog nooit hebben meegemaakt.” De onderzoekers verwijzen daarbij naar zestien klimaatrampen die zich dit jaar hebben voorgedaan waarbij minstens 3.750 mensen om het leven kwamen en meer dan 5,5 miljoen mensen getroffen werden. “En toch werden er afgelopen jaar meer fossiele brandstoffen verbruikt dan ooit en was de uitstoot van broeikasgassen niet eerder zo hoog. Ook de ontbossing nam juist verder toe in het afgelopen jaar.”

Provinciebesturen

De actie, die in het verleden al vaker is gehouden, richt zich dit keer specifiek op provinciebesturen. “Provincies spelen een belangrijke rol in het Nederlandse klimaatbeleid, want provinciebesturen bepalen welke bestemming grond krijgt. Wij roepen de besturen op om eerlijk te zijn over de klimaatcrisis en een daarbij passend ambitieus klimaatbeleid te hanteren. Daarbij hoort het verminderen van het aandeel van landgebruik door de intensieve landbouw.”