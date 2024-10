Stadskudde herstellende van blauwtong: “Helaas zijn er schapen overleden”

Foto: Stadskudde Groningen

Het blauwtongvirus heeft toegeslagen bij de Stadskudde. De schaapsherder die de kudde in beheer heeft laat weten dat de kudde langzaam weer aan het opkrabbelen is, maar dat helaas niet alle dieren het gered hebben.

“Het grootste gedeelte van de kudde is in meer of mindere mate ziek geweest”, laat de schaapsherder weten. “Een aantal dieren werd dusdanig ziek dat we deze schapen overgebracht hebben naar onze schaapskooi in Weiteveen in Drenthe. Helaas zijn er ook een aantal schapen overleden. Momenteel zien we dat het langzaam weer de goede kant op gaat. Ze zijn weer actief aan het grazen, komen weer wat op gewicht en de conditie verbetert.”

Blauwtongvirus

Sinds september vorig jaar worden er besmettingen met het blauwtongvirus in ons land vastgesteld. Het virus dook in 2009 ook op in Nederland. Daarvoor beperkte het zich tot het gebied in Afrika onder de Sahara. Het virus raakt vooral schapen maar ook andere herkauwers als geiten en runderen. De dieren krijgen te maken met hoge koorts, zwellingen van de kop, tong en lippen, willen niet meer eten, lopen kreupel en krijgen te maken met pijn en ontstekingen van de kroonrand bij de hoeven. De Stadskudde werd afgelopen zomer ingeënt tegen het blauwtongvirus.

“Langs het Reitdiep gewandeld”

Dat het met de Stadskudde weer wat beter gaat bleek na een wandeling: “Ze hadden al een hele tijd niet meer gewandeld. Van het Jaagpad zijn we langs het Reitdiep naar de weitjes achter de Anna Blamanstraat gelopen. Dat ging super goed. Alle schapen konden de wandeling prima volhouden en begonnen direct na aankomst te eten.” De Stadskudde wordt al vele jaren ingezet in de stad. De schapen worden ingezet voor het groenbeheer in de zomermaanden. In de wintermaanden verblijven ze in de schaapskooi in Drenthe.