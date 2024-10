Stadjer vangt bot bij Raad van State en moet waardedalingsvergoeding delen met ex-partner

Een inwoner van Groningen moet de waardedalingsvergoeding van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) voor zijn huis toch echt delen met zijn ex-partner, bepaalde de Raad van State woensdagochtend.

Hoewel het stel in 2019 uit elkaar ging, duurde het tot begin 2020 voordat de scheiding definitief was. De vergoeding van het IMG is echter gebaseerd op de periode van 2012 tot 2019, toen beide ex-partners officieel eigenaar van het huis waren. Tot die tijd werden ze beiden als rechthebbenden gezien voor de vergoeding.

De man was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. De rechtbank oordeelde in januari 2022 al dat het IMG in haar recht stond om de waardedalingsvergoeding (vijfduizend euro) te verdelen over hem en zijn ex-partner. De man vindt echter dat de omstandigheden (de complexe echtscheidingsprocedure) ervoor hebben gezorgd dat de zaak niet goed is afgehandeld.

Maar de Raad van State houdt voet bij stuk. Omdat de man en zijn ex-partner tijdens de peilperiode samen eigenaar waren, heeft de Raad van State geoordeeld dat de vergoeding gedeeld moet worden.

De waardedalingsvergoeding is bedoeld voor eigenaren van huizen in het aardbevingsgebied van Groningen, om hen te compenseren voor waardeverlies door aardbevingen. Het IMG kijkt hierbij naar de waardeontwikkeling van de woning in de peilperiode.