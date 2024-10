Stadjer (22) hoort vijf jaar cel eisen voor schietpartij in Café Donovan’s aan Peperstraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een 22-jarige man uit Stad gaat, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, vijf jaar achter de tralies. Hij wordt ervan verdacht de schutter te zijn geweest die vorig jaar maart het vuur opende op een medebezoeker van Café Donovan’s in de Peperstraat.

Het schietincident vond plaats in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 maart vorig jaar, nadat er in de steeg bij het café een schermutseling had plaatsgevonden. De man wordt ervan verdacht dat hij daarna, in de kroeg, een schot loste. Daarbij raakte één persoon lichtgewond.

Medewerkers van het café deden meteen de verlichting aan om de schutter te kunnen vinden. Dat lukte niet meteen: in de uitgaansgelegenheid werd alleen het vuurwapen gevonden. Agenten hielden de 22-jarige Stadjer anderhalve maand na het incident aan.

Poging tot doodslag

De officier van justitie vindt dat er sprake is van poging tot doodslag. De verdachte zou op de bewuste avond van korte afstand zijn slachtoffer in de buik hebben geraakt: “Het feit dat het slachtoffer niet ernstiger gewond is geraakt, is niet aan de verdachte te danken”, aldus het OM.

Een medewerker van Donovan’s probeerde nog om de verdachte te stoppen toen hij naar het wapen greep, stelt de officier van justitie: “Hij wilde de man ontwapenen. Maar voordat hij bij hem was, had hij al geschoten.” De man zou zijn wapen ook op de bewuste medewerker hebben gericht: “Het was een dappere actie, maar achteraf heeft de medewerker geluk gehad.”

De 22-jarige Stadjer stelt te hebben gehandeld uit noodweer, omdat hij na een ruzie over een meisje met een fles op het hoofd zou zijn geslagen. Het OM vindt dat geen goede grond, want de klap met de fles zou pas na het schot zijn uitgedeeld.

‘Streng optreden tegen vuurwapens blijkt nodig’

In de rechtszaal refereerde de openbaar aanklager aan de reeks geweldsincidenten van de afgelopen periode in het Groningse uitgaanscircuit, waaronder het schietincident in de Peperstraat van afgelopen weekend.

“Het gevoel van veiligheid van burgers wordt door dit soort incidenten aangetast”, besluit de officier. “Juist een zaak als deze toont aan waarom politie en justitie streng optreden tegen het illegale bezit van vuurwapens. (…) Duidelijk is ook hoe klein de stap kan zijn van het enkel dragen van een vuurwapen naar het gebruik daarvan. En dat in dit geval midden in één van de drukste clubs van Groningen, op één van de drukste avonden.”