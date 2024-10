Staatssecretaris: Kans op nieuwe munitiedepots in bevingsgebied ‘onwaarschijnlijk klein’

Foto: Freek Wolsink via Pexels

Het nieuwe munitiedepot van Defensie zal waarschijnlijk niet in het aardbevingsgebied in Groningen komen. Staatssecretaris Gijs Tuinman benadrukt dat de kans “onwaarschijnlijk klein” is dat het depot daar wordt gebouwd.

‘Hoewel drie locaties in het mijnbouwschade-gebied waren genoemd, lijken deze niet kansrijk, vertelt Tuinman in het Radio1-programma Sven op 1 (WNL).

“Ik heb meegeschreven aan het regeringsprogramma, het is voor mij precies duidelijk wat erin staat en ik weet precies wat er in de parlementaire enquête (ronde gaswinning) staat. We hebben een ereschuld. Bovendien kom ik zelf uit een mijnbouwgebied in Zuid-Limburg. Ik weet wat de impact is.”

Opvolging motie in Kamer

De boodschap is een opluchting voor de Tweede Kamer, die onlangs een motie aannam tegen de bouw van munitiedepots in het aardbevingsgebied. Kamerleden vrezen dat de inwoners, die al jarenlang kampen met schade door gaswinning, opnieuw de dupe zouden worden van onteigening en gedwongen verhuizing.

Waarom dan toch zoeken in Groningen?

Agnes Bakker, Statenlid voor de SP in de provincie Groningen, is nog allerminst gerust na de uitspraak van Tuinman. “Wat onze fractie zich dan afvraagt, is waarom er dan toch zoeklocaties waren opgenomen die in het mijnbouwschadegebied liggen. Want als je werkelijk weet wat er hier speelt, dan had je deze locaties uit het zoekproces gelaten. Keer worden er plannen gemaakt, waarbij er geen enkele rekening wordt gehouden met inwoners die steeds weer de klappen moeten opvangen.”

Locatie vlakbij onze gemeente

Eén van de plekken die Defensie onderzoekt (of onderzocht) voor een munitiedepot grenst vlak tegen onze gemeente, tussen het buurtschap Lageland en Woltersum bij Luddeweer. In het mogelijke depot moet munitie komen te liggen, die Defensie snel kan inzetten. Defensie denkt aan centraal gelegen munitieopslag of meerdere in Noord-Nederland, dicht bij de Eemshaven.

Opslag moet bij Eemshaven in de buurt zijn

Over een locatie in Noord-Nederland is Tuinman echter onverbiddelijk. Hoewel locaties in Overijssel en Flevoland werden overwogen, is nu gekozen voor de noordelijke provincies Groningen, Drenthe of Friesland. Het depot of de depots moeten in de buurt van de Eemshaven komen te liggen.

Eind deze maand wordt de definitieve beslissing genomen over de exacte locatie van het depot.