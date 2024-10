Spoorkwartier krijgt 400 appartementen, kantoren, horeca en hotels

Het nieuwe Spoorkwartier, aan de zuidkant van het Hoofdstation, moet een levendige stadswijk worden. Dat blijkt uit het concept stedenbouwkundig plan dat nu is vastgesteld.

Het Spoorkwartier wordt een moderne stadswijk met woningen, kantoren en winkels. Met de komst van de zuidentree naar het hoofdstation en het nieuwe Zuidplein krijgt Groningen een nieuwe verbindingsroute voor fietsers en voetgangers tussen het station en de zuidelijke wijken.

Waar lange tijd een rangeerterrein was, tussen het hoofdstation en de Rivierenbuurt, ontwikkelt zich de komende jaren een levendige wijk. Er komen circa 400 koop- en huurappartementen in verschillende prijsklassen. Ook komt er 30 duizend m2 aan kantoorlocaties en is er ruimte voor horeca, hotels en maatschappelijke voorzieningen.

Verder komt er groen in de openbare ruimte, op gevels en daken en in binnentuinen. De gebouwen worden op duurzame wijze verwarmd en gekoeld. Het gebied wordt autoluw. Parkeren kan in een centrale parkeergarage die bereikbaar is vanaf het Emmaviaduct.