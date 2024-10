SP vraagt om oplossing voor afval en grofvuil naast containers in Selwerd

Foto: Arend Jan Wonink

De SP vraagt het college om een oplossing voor het afval- en grofvuilprobleem in de wijk Selwerd. In de laatste periode komt het regelmatig voor dat er afval wordt bijgeplaatst naar de vuilniscontainers.

“Wij hebben hier erg veel last van. Het is goor en vies”, liet bewoonster Linda afgelopen zomer aan OOG weten. Ze woont pal naast de ondergrondse container op de kruising van de Mispellaan en de Eglantierstraat. Op sociale media heeft Linda foto’s gedeeld van meerdere afvalzakken die naast de ondergrondse container zijn geplaatst. Een deel van deze vuilniszakken is opengescheurd, waardoor afval zich in de omgeving verspreidt. “Het is echt vies. We hebben luiers met poep in de voortuin, maandverband met bloed en er lag zelfs een mes naast container.”

Hans de Waard (SP): “Risico voor de volksgezondheid”

Hans de Waard is raadslid voor de SP in de gemeenteraad: “Het is zeer begrijpelijk dat bewoners dit als hinderlijk ervaren. Het bijplaatsen van afval is een risico voor de volksgezondheid. Het oogt rommelig en het kan een vervelende geur afgeven. In de berichtgeving die wij als fractie zien wordt Selwerd en omgeving vaker genoemd. In deze buurt vindt wijkvernieuwing plaats. Dit gaat gepaard met veel verhuizingen. Wij denken dat dit een oorzaak zou kunnen zijn van de problemen. Niet iedereen heeft immers een mogelijkheid om grofvuil weg te brengen.”

“Welke oplossingen zijn er op de korte termijn?”

Ondertussen denkt De Waard dat het probleem zich niet alleen tot Selwerd beperkt, hoewel het zich elders op kleinere schaal zal afspelen. Vorige week nam de Groningse gemeenteraad een voorstel aan om een burgerberaad op te richten. Dit burgerberaad, waar inwoners zitting in gaan nemen, gaat er nagedacht worden hoe Groningen in 2030 afvalvrij moet worden. “Wij verwachten dat de bijplaatsen daar ook aan de orde zullen komen. Voor de korte termijn zijn we benieuwd welke oplossingen het college ziet. Zou het misschien een idee zijn om een tijdelijke milieustraat te plaatsen op plekken waar veel mensen moeten verhuizen?”

Verslaggever Johannes Rienks maakte een reportage over het onderwerp: