‘Snelheid op westelijke ringweg terug naar 50 met nieuwe provinciale weg ten westen van Stad’

Foto: European Roads via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

De Partij vóór het Noorden roept de gemeenteraad van Groningen op om samen met de provincie te onderzoeken hoe de westelijke ringweg kan worden omgevormd tot een stadsweg van 50 kilometer per uur. Daardoor moet het veiliger en gezonder worden om in de buurt van de weg te wonen.

De fractie dient, met steun van de PVV en de Stadspartij 100% voor Groningen, een motie in die de ombouw naar vijftig kilometer per uur mogelijk moet maken. De motie wordt woensdag ingediend, wanneer de raad gaat stemmen over het bestemmingsplan voor een nieuw, groot appartementencomplex aan de Friesestraatweg.

Het plan om een nieuw appartementencomplex met 160 woningen te bouwen aan de Friesestraatweg gaat groen licht krijgen van de gemeenteraad, terwijl de GGD en de Veiligheidsregio stellen dat bouwen op deze plek te veel risico’s oplevert. De Veiligheidsregio is bang voor ongelukken met gevaarlijke stoffen op de ringweg, de GGD denkt dat de nieuwe bewoners veel last krijgen van fijnstof en geluidsoverlast.

Daarom vinden de drie eerder genoemde partijen dat de westelijke ringweg moet worden aangepast. Niet alleen voor de nieuwe flatbewoners, ook voor de 30.000 bewoners die nu al rond de westelijke ringweg wonen. De verkeersdruk wordt steeds groter, stelt de Partij voor het Noorden.

De fractie benadrukt dat een verdiepte aanleg, zoals bij de zuidelijke ringweg, te veel hinder en hoge kosten met zich meebrengt. In plaats daarvan pleit raadslid Leendert van der Laan voor een stadsweg die de omliggende wijken beter verbindt en de leefbaarheid vergroot. Maar daar moet dan wel iets tegenover staan. Aan de westkant van de stad Groningen moet een nieuwe provinciale weg worden aangelegd, zodat het verkeer toch met hogere snelheid door kan rijden aan de westkant van Groningen.