Sloop oude viaduct over Hereweg bijna compleet

De sloop van het viaduct over de Hereweg nadert bijna zijn einde. Het viaduct is overbodig geworden vanwege de nieuw aangelegde verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg.

Door de werkzaamheden, waaronder het opnieuw aanleggen van de autowegen en fietspaden, is de Hereweg nog tot 20 december gesloten. Het autoverkeer zal gedurende deze periode omleidingen moeten nemen via de Stationsweg, het Emmaviaduct, de Brailleweg, Vondellaan en Van Ketwich Verschuurlaan (en andersom). In deze periode rijden ook de buslijnen 50, 51 en de nachtbus 418 een andere route.