Slachtoffer schietpartij in Vinkhuizen Bar is 39-jarige vrouw uit Stad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het slachtoffer van de schietpartij die donderdagmiddag plaatsvond in de Vinkhuizen Bar aan de Siersteenlaan is een 39-jarige vrouw uit Groningen. De politie laat weten dat de verdachte van het incident nog niet is aangehouden.

De vrouw werd direct na het schietincident met hoge spoed naar een ziekenhuis overgebracht. De politie startte meteen een onderzoek en heeft inmiddels met meerdere getuigen gesproken.

De verdachte sloeg direct na het incident op de vlucht. Uit een Burgernet-actie (die inmiddels is afgesloten) blijkt dat het waarschijnlijk gaat om een 40-jarige man van vermoedelijk Turkse komaf, met donker haar. Deze man was gekleed in een donker gekleurd joggingpak, donkerblauw shirt en droeg een zwarte pet en een heuptasje.

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen: “Mogelijk zijn er mensen die gisteren nog niet met de politie hebben gesproken, maar wel over relevante informatie beschikken.” Wie donderdag getuige was van het schietincident, meer informatie heeft over wie er bij betrokken was of mensen heeft horen praten over het incident, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Meld Misdaad Anoniem is ook beschikbaar via 0800-7000.