Sfeerverlichting gaat weer tussen gevels in binnenstad

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

In de binnenstad is een aannemer woensdag begonnen met het plaatsen van de sfeerverlichting boven de straten.

De eerste verlichting is woensdagmiddag opgehangen in de Zwanestraat, de Guldenstraat, de Folkingestraat, de Oude Kijk in ‘T Jatstraat en de Stoeldraaierstraat.

De sfeerverlichting is splinternieuw en wordt dit jaar voor het eerst gebruikt om de binnenstad op te fleuren tijdens de winterse feestperiode. Het plan was om de nieuwe lampjes al een aantal jaar eerder te gaan gebruiken, maar dat kon niet. Een groot aantal spankabels tussen de gebouwen werd afgekeurd en moest vervangen worden.

Daarvoor moesten de pandeigenaren toestemming geven en tekenen, helemaal omdat een groot deel van de panden monumentaal zijn. Daardoor duurde het lang voordat alle kabels vervangen konden worden, waardoor het aantal sfeerlampjes de laatste jaren beperkt bleef. Dit jaar is het gelukt om alle nieuwe kabels op te hangen.