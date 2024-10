ScienceGuide weigert RUG-abonnees in strijd om abonnementen en financiering

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

ScienceGuide, een platform over hoger onderwijs, heeft besloten om medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geen abonnement meer te geven.

Dat meldt de UKrant woensdagmiddag. Medewerkers van de RUG die een abonnement willen afsluiten, krijgen te horen dat dit niet mogelijk is. Sinds september zijn de artikelen van ScienceGuide alleen toegankelijk achter een betaalmuur, waardoor individuele abonnementen voor RUG-medewerkers niet mogelijk zijn.

Het platform ScienceGuide, wat bericht over nieuws en onderzoeken in het Nederlandse hoger onderwijs, werd tot nu toe (deels) bekostigd door hogescholen en universiteiten. Maar veel instellingen steken er geen geld meer in, waardoor er nu een betaalmuur wordt opgeworpen.

Gijs Schooten, directeur van ScienceGuide, zegt hiermee de medewerkers te steunen in hun verzet tegen de boycot van het medium door collegevoorzitter Jouke de Vries.ScienceGuide stelt dat De Vries een “actief en erkend tegenstander” is van het platform. Schooten vindt het jammer dat vele honderden trouwe lezers van de RUG worden uitgesloten. Hij roept medewerkers op om in opstand te komen tegen de beslissing van het college van bestuur.

De RUG heeft geen collectief abonnement afgesloten en zegt dat ScienceGuide zelf de afwijzing heeft veroorzaakt.