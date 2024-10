Schimmelwoningen Palembangstraat worden na jarenlange strijd aangepakt

Bewoners en SP vieren feest zaterdag in de Palembangstraat. Foto: ingezonden

Bewoners van de Palembangstraat hebben zaterdag samen met de SP een overwinning gevierd. Na een jarenlange strijd heeft woningcorporatie Lefier bekendgemaakt dat de woningen dan toch aangepakt gaan worden.

In de straat in de Indische Buurt hebben bewoners al jarenlang last van schimmel, tocht en kou in hun sociale huurwoningen. Meerdere keren werd er aan de bel getrokken. Men stapte naar de woningbouwvereniging, er werden spandoeken opgehangen en er werd actie gevoerd. Lang bleef het zonder resultaat. “Als je belt voor schimmel in je woning, vragen ze of ik een spray wil kopen. De bouwmarkt lacht zich dood, ik kan daar elke week wel langskomen”, liet één van de bewoners twee jaar geleden weten. Ook een buurman had er schoon genoeg van: “Dan komen ze met het voorstel of ik de beschimmelde muren opnieuw wil verven. Zes weken later kruipt het daar gewoon weer doorheen.”

Werkzaamheden beginnen volgend jaar

Bij de acties kregen de bewoners steun van de SP. “Dankzij de vastberadenheid en de gezamenlijke inzet om de situatie onder de aandacht te brengen heeft Lefier nu eindelijk het besluit genomen dat de woningen worden gerenoveerd en verduurzaamd”, laat Jaap Dijk van de SP weten. “De werkzaamheden in de Palembangstraat beginnen volgend jaar. Daarna is de Timorstraat aan de beurt. De Menadostraat staat nog niet op de lijst. Met de bewoners van deze straat zetten we de strijd voor betere woonomstandigheden door.”

Jimmy Dijk (SP): “Dit is hoe verandering werkt”

Zaterdag werd er stilgestaan bij de belangrijke ontwikkeling. Dijk: “We hebben een feestelijke bijeenkomst georganiseerd waar er samen pannenkoeken gebakken werden. Dat was niet alleen een feest, maar ook een bewijs dat samen strijden daadwerkelijk een verschil kan maken.” Jimmy Dijk, die vanaf het begin van deze actie betrokken is geweest, was ook nu aanwezig om de bewoners te feliciteren. Hij overhandigde hen een symbolisch monumentje, een soort bokaal, als blijk van erkenning voor hun volharding en saamhorigheid. Jimmy Dijk: “Dit is hoe verandering werkt: mensen die samen opstaan voor betere woning en een betere buurt. Dat succes moeten we vieren.”