Scheidend kinderburgemeester Jorn: “Kinderen in beweging krijgen werd een groot project”

Kinderburgemeester Jorn (met koksmuts) eet pannenkoeken samen met 'grote vriend Koen' en andere kinderen op een bassischool in Ten Boer. Foto: Rieks Oijnhausen

In de gemeenteraad is woensdag afscheid genomen van kinderburgemeester Jorn en loco-kinderburgemeester Ise. Zij worden opgevolgd door Inez en Doris die de functie een jaar gaan bekleden.

“Het jaar is voorbij gevlogen”, vertelt Jorn in zijn afscheidstoespraak aan de raadsleden. “Een jaar geleden stond ik hier voor mijn installatie en nu is het moment dat ik vertrek. Het was een waanzinnig jaar met geweldige activiteiten.” Jorn voerde vorig jaar campagne met de slogan ‘In Grunn wil je zijn, want daar is het ontzettend fijn!’. Tijdens zijn ambtsperiode heeft hij zich ingezet om kinderen aan het sporten te krijgen. “Hoogtepunt in dat project was dat ik samen met Dione de Graaff van NOS Studio Sport het Sportgala heb mogen presenteren. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen, ook als ze minder geld hebben, kunnen sporten. Mijn oproep daartoe ging viral op sociale media. Zelfs Thijmen Blokzijl van FC Groningen sprak zijn steun uit voor mijn actie in een filmpje. Het werd een heel groot project.”

Jorn (kinderburgemeester): “Burgemeester Koen zei dat ik de maestro ben, maar dat bent u toch zelf?”

Het jaar bestond voor Jorn uit verschillende hoogtepunten. “Het verwelkomen van Sinterklaas, het houden van verschillende toespraken tijdens bijvoorbeeld de Keti Koti-herdenking. Maar ook het bakken van pannenkoeken op een school in Ten Boer met mijn vriend Koen (burgemeester Koen Schuiling, red.). Van die dag heb ik erg genoten. Afgelopen jaar heb ik diep respect gekregen voor uw functie en hoe u dat uitoefent. Het was dan ook wel even schrikken toen ik hoorde dat u ging stoppen. Ik dacht, dat zal toch niet door mij komen? Bij mijn installatie noemde Koen mij een maestro. Maar u bent toch de maestro hier?”

Inez (nieuwe kinderburgemeester): “Ik vind het belangrijk dat kinderen iets kunnen bereiken”

Inez werd woensdag benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. Zij voerde de afgelopen periode campagne met de slogan ‘Groot word je in Groningen’. Inez: “Ik ben heel blij dat ik mij vandaag voor mag stellen. Het is een hele bijzondere taak die ik uit ga voeren. Ik vind het belangrijk dat kinderen iets kunnen bereiken met de dromen en talenten die zij hebben. Ook voor de kinderen voor wie dat moeilijker is. Mijn droom was indertijd om paard te kunnen rijden. Dat is uitgekomen. Ik hoop dat ik het komende jaar zoveel mogelijk kinderen kan helpen om hun talenten te laten groeien.”

Doris (nieuwe loco-kinderburgemeester): “Ik wil iets goed doen voor de natuur”

De nieuwe kinderburgemeester wordt vergezeld door Doris die de rol van loco-kinderburgemeester gaat vervullen. Doris: “Ik ben heel blij met mijn nieuwe functie. Ik wil mij inzetten om iets goed te doen voor de natuur. Mijn slogan is ‘buiten zijn dat is toch fijn’. Ik wil kinderen inspireren om meer naar buiten te gaan. Dat natuur heel belangrijk is. Hopelijk mag ik het komende jaar veel leuke dingen gaan doen.”

Kinderburgemeester

De gemeente Groningen heeft sinds 2017 een kinderburgemeester. Die opent of sluit evenementen of attracties. Ook deelt de kinderburgemeester, vaak samen met de burgemeester, filmpjes over belangrijke onderwerpen voor kinderen in de gemeente.