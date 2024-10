Ruime zege GRC, punt voor GVAV, eerste zege voor Groninger Boys

In de Tweede Klasse boekte GRC een ruime zege op GOMOS en pakte GVAV Rapiditas in de slotfase een punt tegen Annen. Een klasse lager wist Groninger Boys zijn eerste punten te pakken en maakte Stadspark een achterstand van twee goals goed.

GRC en GOMOS stonden na twee wedstrijden allebei op drie punten, na vanmiddag zijn dat er zes voor GRC. Het boekte een 4-0 zege tegen een pover GOMOS.

GRC was de iets betere in een zeer rommelige eerste helft waarin voor beide doelen weinig gevaar gesticht werd. Drie minuten voor de pauze viel dan toch het absolute hoogtepunt van de eerste helft te bewonderen. Yannick van Duyn schoot de bal diagonaal fraai in de verre bovenhoek, 1-0 voor GRC.

Na rust viel er meer te beleven en dat kwam voornamelijk van GRC. Het duurde tot de 62′ minuut voordat GOMOS voor het eerst gevaarlijk werd, maar toen stond het al 2-0. Op het uur kreeg Yannick van Duyn tijd en ruimte om te schieten en hij schoot van net buiten de zestien de bal keurig in de bovenhoek, 2-0.

Een kwartier viel de definitieve beslissing, een GOMOS verdediger verspeelde de bal op klungelige wijze en dat bood Jarno Olders vrije doortocht. Hij schoof de bal beheerst langs de keeper, 3-0. GRC had na rust veel vaker kunnen scoren, kreeg veel ruimte maar speelde het vaak slecht uit. Toch werd het nog 4-0, Noël Buurma werd door Thijmen Stam, de keeper van GOMOS , tegen de vlakte gewerkt waarna Jasper Kingma in de 85′ minuut uit een strafschop de 4-0 scoorde. In de slotseconde liet invaller Maurizio Plat nog een megakans op 5-0 onbenut door voor open goal naast te schieten. GRC is gedeeld tweede en één van de vier clubs met 6 uit 3, alleen Alcides heeft 9 uit 3.

GVAV Rapiditas keek al snel tegen een 0-1 achterstand aan thuis tegen Annen. Die stand bleef bijna de hele wedstrijd op het bord staan, maar kort voor tijd redde Dion Azemi een punt voor GVAV. Dat staat na 3 duels met 4 punten op plek 7.

* SC Stadspark keek na een uur tegen een 2-0 achterstand aan uit bij SVZ. Quinten Kruizenga bracht halverwege de tweede helft de spanning terug met de 2-1. Kort daarna moest Stadspark met 10 man verder, Joël Roeters kreeg rood. In de slotminuut was het opnieuw Kruizenga die scoorde, 2-2. Stadspark is zesde met 4 uit 3.

* Groninger Boys verloor zijn eerste twee wedstrijden maar vanmiddag werd de eerste zege geboekt. Uit bij FC Ter Apel’96 werd met 5-2 gewonnen. In de laatste tien minuten liep Groninger Boys met 3 goals uit naar 1-5 waarna de thuisploeg kort voor tijd nog iets terug deed. Groninger Boys staat voorlaatst met 3 uit 3, maar heeft dus maar 1 punt minder dan nummer zes Stadspark.

Groen Geel ging bij koploper Gasselternijveen met 1-0 onderuit en staat met 1 punt elfde.