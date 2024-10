RUG vreest verschraling onderwijs door extra maatregelen tegen Engels

Het Academiegebouw kleurde zaterdagavond oranje. Foto: Rijksuniversiteit Groningen

“De minister wil erger voorkomen, maar dit is erger.” Dat vindt bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen van de extra regels die minister Eppo Bruins dinsdag aankondigde om de ‘verengelsing’ in het hoger onderwijs aan te pakken.

Bruins (NSC) wil dat minstens twee derde van de bacheloropleidingen in het Nederlands is en wil de toegang voor internationale studenten beperken door minder basisbeurzen te verstrekken. Daarnaast komt er een numerus fixus voor Engelstalige opleidingen.

‘Internationale studenten hard nodig’

De RUG is allerminst te spreken over de maatregelen. Volgens de universiteit gaat Nederland zijn internationale toppositie als ‘kennisland’ verliezen en zal het onderwijs juist verschralen door de maatregelen. De RUG werpt daarbij een blik naar Denemarken. Ook dit land beperkte het aantal Engelstalige opleidingen twee jaar geleden flink: “De verminderde instroom van internationals gaat ook problemen opleveren op de arbeidsmarkt. We hebben de internationale studenten hard nodig.”

‘Opleidingen kunnen te klein worden door gebrek aan studenten’

Daarnaast ziet de universiteit door de maatregelen ook juist Nederlandse studenten wegblijven bij de RUG: “Er zijn ook veel Nederlandse studenten die juist bewust kiezen voor een Engelstalige opleiding. De vraag is waar zij straks voor gaan kiezen. Blijven zij allemaal in Nederland studeren, of vertrekken zij naar het buitenland?”

De RUG ziet Nederlandse universiteiten krimpen door de maatregelen: “We moeten rekening houden met de demografische krimp die gaande is, waardoor het aantal Nederlandse studenten in de toekomst verder zal afnemen. Door het gemis van internationale studenten kunnen opleidingen ook te klein worden om ze te kunnen blijven aanbieden, omdat er te weinig studenten zijn.”

Instroom internationals bij RUG gedaald

Volgens de RUG zijn de extra maatregelen, waarmee de minister in grote lijnen het beleid van zijn voorganger Robbert Dijkgraaf (D66) voortzet, ook niet nodig bij de RUG. De universiteit laat weten dat de daling van de instroom van internationals bij de RUG al is begonnen: “Bij de eerste telling van dit collegejaar blijkt dat er een daling is van -14% bij de bacheloropleidingen. De definitieve cijfers moeten nog volgen.”