RUG en Hanze teleurgesteld: Batavierenrace gaat niet door

De Batavierenrace – de grootste estafettewedstrijd ter wereld – gaat dit jaar niet door. Dat meldt de Ukrant. Dat is balen voor het team van de RUG en Hanze, want die won de afgelopen drie edities.

Het bestuur van de Batavierenrace heeft kortgeleden besloten dat de 53e editie van deze race voor studenten van universiteiten en hogescholen niet doorgaat vanwege een gebrek aan vrijwilligers. Een extra oproep had nauwelijks resultaat. De race stond gepland voor 9 en 10 mei volgend jaar.

De jaarlijkse estafetteloop van Nijmegen naar Enschede is één van de grootste studentensportevenementen van ons land. Volgens het Guiness Book of Records is zelfs de grootste estafettewedstrijd ter wereld, met zo’n 8500 deelnemers. De 350 teams, die elk bestaan uit 25 studenten, rennen in totaal 175 kilometer.

‘Wij hebben een echt wedstrijdteam, die doen het voor de prestatie’, zegt Myrthe Houtsma van de ACLO. Zij zou verantwoordelijk zijn voor het opzetten van het nieuwe ACLO-team. Houtsma. ‘Zij balen er enorm van.’ De organisatie van de race onderzoekt nu de mogelijkheid voor een alternatief evenement.